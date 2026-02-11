Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara, Jessi Uribe, Pipe Bueno y más artistas harán sorprendente concierto

Los artistas del género regional han demostrando que están más unidos que nunca luego de su lamentable pérdida de Yeison Jiménez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Jara, jessi uribe y pipe bueno
Paola Jara, Jessi Uribe y Pipe Bueno entre los artistas de la cartelera/AFP: Jason Koerner/Giorgio Viera/Jason Koerner

El género regional se ha visto bastante afectado emocionalmente tras la lamentable partida del cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero.

Sin embargo, como actor conmemorativo y honrando su memoria, sus colegas continúan trabajando y cautivando a sus fanáticos para seguir dejando esta música en alto y que pueda seguir traspasando fronteras.

Artículos relacionados

Varios artistas estarán presentes en una nueva edición del 'Festival Pa’ Gozar y Cantar', un evento en el que esperan deleitar a los seguidores del género popular y regional mexicana.

paola jara jessi uribe concierto pa gozar

Este encuentro se ha posicionado como uno de los escenarios más amplios del género en el país, al reunir en un mismo lugar a artistas nacionales e internacionales que representan distintas vertientes de la música regional.

Artículos relacionados

¿Qué artistas estarán presentes en el concierto de este 28 de febrero en El Campín?

Los artista colombianos confirmados que estarán presentes serán Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy, Álzate, Kelly Cárdenas, Jhon Alex Castaño, El Charrito Negro, Joaquín Guiller, El Andariego, Fernando Burbano y El Agropecuario.

calibre 50 concierto pa gozar

En cuanto a la cuota mexicana llegarán Calibre 50 y Lenin Ramírez, y la agrupación Los Internacionales Rayos de México, que hará parte de la programación prevista para la jornada.

Artículos relacionados

¿Cómo han reaccionado los internautas tras este concierto del 28 de febrero en El Campín?

Miles de fanáticos de este género se han mostrado bastante emocionados por este concierto y poder vivir esta experiencia de poder tener a tantos artistas que representan la música regional en un solo escenario y poder interpretar a grito herido sus canciones.

Muchos han catalogado como un momento bastante emotivo, pues recordarán a Yeison Jiménez con amor y con agradecimiento por todo lo que hizo por la industria.

Cabe destacar que, el cantante Maluma sorprendió recientemente a sus fanáticos al revelar que este jueves 12 de febrero lanzará una canción que había alcanzado a grabar con el caldense antes de su lamentable fallecimiento.

Para los dos era un sueño poder trabajar juntos, por lo que, dicho sencillo ha causado gran ansiedad en los fanáticos del aventurero que desean escuchar el tema.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd

Novia de Blessd presumió la camioneta que le dio el cantante y terminó con rumores; así lo mostró

Novia de Blessd mostró el lujoso regalo que le dio el cantante urbano y puso fin a los rumores que circulaban sobre ellos.

Manuela QM muestra ropa para su bebe Blessd

Novia de Blessd derritió de ternura al mostrar la ropa que le han regalado para su bebé

La influenciadora Manuela QM mostró los obsequios que ha recibido para su bebé con el artista Blessd.

El show de Bad Bunny fue visto por más de 120 millones de personas en Estados Unidos. Bad Bunny

¿Cuánto ganaron los “arbustos humanos” del show de Bad Bunny?

Bad Bunny sorprendió con una escenografía humana, y ahora se conoce cuánto recibieron por ese exigente trabajo.

Lo más superlike

La Segura habla del cuadro viral que llevó a su bebé al hospital La Segura

La Segura revela el susto que vivió con su bebé Lucca y explica por qué tuvo que ser hospitalizado

La Segura habló del estado de salud de Lucca tras hospitalización y dio detalles de lo que le sucedió al bebé.

Yaya se declara team de Valentino y en contra de Karola Yaya Muñoz

Yaya Muñoz revela por qué respalda a Valentino y se va contra Karola: “aléjense de ella”

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano