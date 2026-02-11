Paola Jara, Jessi Uribe, Pipe Bueno y más artistas harán sorprendente concierto

El género regional se ha visto bastante afectado emocionalmente tras la lamentable partida del cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero.

Sin embargo, como actor conmemorativo y honrando su memoria, sus colegas continúan trabajando y cautivando a sus fanáticos para seguir dejando esta música en alto y que pueda seguir traspasando fronteras.

Varios artistas estarán presentes en una nueva edición del 'Festival Pa’ Gozar y Cantar', un evento en el que esperan deleitar a los seguidores del género popular y regional mexicana.

Este encuentro se ha posicionado como uno de los escenarios más amplios del género en el país, al reunir en un mismo lugar a artistas nacionales e internacionales que representan distintas vertientes de la música regional.

¿Qué artistas estarán presentes en el concierto de este 28 de febrero en El Campín?

Los artista colombianos confirmados que estarán presentes serán Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy, Álzate, Kelly Cárdenas, Jhon Alex Castaño, El Charrito Negro, Joaquín Guiller, El Andariego, Fernando Burbano y El Agropecuario.

En cuanto a la cuota mexicana llegarán Calibre 50 y Lenin Ramírez, y la agrupación Los Internacionales Rayos de México, que hará parte de la programación prevista para la jornada.

¿Cómo han reaccionado los internautas tras este concierto del 28 de febrero en El Campín?

Miles de fanáticos de este género se han mostrado bastante emocionados por este concierto y poder vivir esta experiencia de poder tener a tantos artistas que representan la música regional en un solo escenario y poder interpretar a grito herido sus canciones.

Muchos han catalogado como un momento bastante emotivo, pues recordarán a Yeison Jiménez con amor y con agradecimiento por todo lo que hizo por la industria.

Cabe destacar que, el cantante Maluma sorprendió recientemente a sus fanáticos al revelar que este jueves 12 de febrero lanzará una canción que había alcanzado a grabar con el caldense antes de su lamentable fallecimiento.

Para los dos era un sueño poder trabajar juntos, por lo que, dicho sencillo ha causado gran ansiedad en los fanáticos del aventurero que desean escuchar el tema.