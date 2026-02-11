La influenciadora Manuela QM, novia del cantante Blessd, reveló a sus millones de fanáticos la ropa que ha recibido por parte de sus allegados para su bebé en su avanzado embarazo.

¿Qué regalos ha recibido el bebé de Blessd?

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales donde mostró los regalos que le han dado para su pequeño, de quien no han querido revelar el nombre todavía.

"El día del primer regalito nunca se me va a olvidar, yo me puse a llorar, me dio mucha felicidad y yo dije como '¡ay no, qué emoción!' Fue del que va a ser el padrino y la novia", confesó la joven.

Enseñó que le dieron dos conjuntos de conejito con colores neutros porque en ese momento no sabían si iba a ser niño o niña.

Asimismo, otros allegados le dieron cobijas, mamelucos, conjuntos, pijamas, juguetes y sudaderas.

El abuelo paterno la sorprendió al regalarle una camiseta del Barcelona, indicando que sin derecho a dejarlo decidir su nieto será hincha del Barcelona.

La abuela materna del pequeño le dio un álbum para que pueda tener los mejores recuerdos en físico.

Luego de enseñar todo contó que no ve la hora de ponerle toda la ropa que le han obsequiado, pues está muy feliz con la idea de convertirse en madre y de poder conocer a su bebé.

¿Qué compró la novia de Blessd para su bebé?

La paisa sorprendió al revelar que ella decidió comprarle la ropa que espera ponerle por primera vez y además adquirió un álbum especial en el que espera dejar plasmados recuerdos no solo fotográficos, sino sobre su embarazo y primeras veces de ciertas cosas.

"Me emociona mucho hacer estos videítos para que también queden para el recuerdo porque sé que en años lo voy a ver y voy a recordar la etapa que estoy viviendo ahora", agregó.

Por ahora, la influenciadora y el cantante siguen disfrutando de este momento tan especial e importante para ellos, el cual anunciaron hace algunas semanas sin dar muchos detalles al respecto.