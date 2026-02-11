Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amiga de Yeison Jiménez dedicó conmovedor recuerdo tras un mes de la muerte del artista

Amiga de Yeison Jiménez le dedicó desgarradoras palabras al artista tras cumplirse un mes de su lamentable partida.

Gisseth Beltrán García
Diva Jessurum y Yeison Jimenez
Amiga de Yeison Jiménez dedicó emotivo recuerdo/AFP: Rodrigo Varela

La periodista Diva Jessurum, una de las mejores amigas del cantante Yeison Jiménez, recordó al artista luego de cumplirse un mes de su doloroso fallecimiento.

¿Qué publicó la amiga de Yeison Jiménez a un mes de su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió varias fotografías de los dos, con las que aprovechó para dedicarle sentidas palabras tras su ausencia.

amiga de yeison jimenez tras su muerte

"Hay dolores que no gritan, solo se quedan a vivir en el pecho y tu partida es uno de ellos. Gracias por abrirme tu corazón, tu vida, tu familia y por haber generado un lazo eterno más allá de la vida", escribió.

Señaló que no olvida el momento en el que en medio de un concierto le habló de la muerte y su amistad.

“Si algún día me muero, me gustaría buscarte en otra vida para que nuevamente fueras mi amiga”, le dijo el artista.

Ella indicó que veía esa posibilidad tan lejana que solo sonrío y por eso ese recuerdo le atraviesa hoy el alma como una despedida que no supo escuchar.

¿Cómo ha vivido la amiga de Yeison Jiménez su ausencia?

Tras cumplirse un mes de la partida de Yeison Jiménez, Jessurum confesó que extraña todo de él, su voz, sus risas, sus abrazos, los viajes que compartieron juntos, los conciertos, las llamadas y hasta las burlas.

diva jessurum sobre yeison jimenez y su amistad

"A mí no me duele el Yeison que el mundo llora. A mí me duele el Yeison que me amaba y el que yo amaba. Con el que tenía diferencias y con una palabrita hacía que el enojo se me pasara, el mismo que me cuidaba y protegía del mundo y de paso quien me celaba de los otros artistas", agregó.

Asimismo, le señaló que espera que cumpla su promesa y su existe otra vida no dude en buscarla porque ella estará esperándolo para volver a ser su amiga.

Sus palabras conmovieron a todos sus seguidores que destacaron también lo mucho que lo siguen extrañando y el vacío tan profundo que dejó en la música regional colombiana.

