Mariana Zapata analiza sus discusiones con Karola en La casa de los famosos Colombia: "Me desconozco"

Mariana Zapata da sus impresiones sobre las primeras horas de Karola dentro de La casa de los famosos Colombia 3 y los dos enfrentamientos que han protagonizado.

Mariana Zapata quiere autocontrolarse en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe envió estremecedor mensaje a la esposa de Yeison Jiménez tras enterarse de su muerte

¿Por qué han sido los enfrentamientos entre Mariana Zapata y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante las rondas de la actividad de captura la bandera, las creadoras de contenido aprovecharon la oportunidad para decirse lo que piensan la una de la otra.

Ambas se sacaron los trapitos al sol al punto de que sus compañeros tuvieron que intervenir para que la situación no empeorara.

Tras estos incidentes, Mariana expresó que se salió de control y que se dejó llevar por el momento, pero que normalmente no es así.

Asegura que no se arrepiente, aunque sí se siente un poco frustrada por la manera en la que reaccionó.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Congelados! Manuela Gómez rompió en llanto tras visita de su hija, recibió propuesta de matrimonio

Mariana aceptó que es contestataria y que no se queda callada, pero también reconoce que se siente apenada de llegar a ese punto.

Dijo que no quiere volver a caer en comportamientos tan ordinarios y mucho menos en los juegos y provocaciones de Karola.

La influenciadora le prometió a su fandom que se va a autocontrolar y mejorar ese aspecto de su personalidad.

Aunque no soporta a Karola y la considera una persona fastidiosa que siempre quiere ser el centro de atención, Mariana asegura que intentará mantenerse enfocada en la competencia.

¿Qué equipo ganó la prueba de captura la bandera en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de la tensión, la actividad de captura la bandera dejó como ganador al equipo Calma, quien se destacó por su agilidad y coordinación.

Hoy es miércoles de nominación y la expectativa se centra en quiénes estarán en riesgo de salir de la casa.

Artículos relacionados Manuela Gómez Karola y Manuela llegan a un acuerdo estratégico en La casa de los famosos Colombia; ¿de qué se trata?

Por ahora, Manuela Gómez y Valentino Lázaro se encuentran en placa. Valentino quedó nominado por decisión de las recientes eliminadas, Sara Uribe y Marilyn Patiño, y Manuela fue castigada por moverse durante el “congelado”, un momento especial en el que recibió la visita de su novio y su hija Samantha.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App