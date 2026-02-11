Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata analiza sus discusiones con Karola en La casa de los famosos Colombia: "Me desconozco"

Mariana Zapata comparte cómo vivió los enfrentamientos con Karola en La casa de los famosos Colombia y promete autocontrol.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Zapata se sincera sobre sus conflictos.
Mariana Zapata se sincera sobre sus conflictos con Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Mariana Zapata da sus impresiones sobre las primeras horas de Karola dentro de La casa de los famosos Colombia 3 y los dos enfrentamientos que han protagonizado.

Mariana Zapata quiere autocontrolarse.
Mariana Zapata quiere autocontrolarse en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué han sido los enfrentamientos entre Mariana Zapata y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante las rondas de la actividad de captura la bandera, las creadoras de contenido aprovecharon la oportunidad para decirse lo que piensan la una de la otra.

Ambas se sacaron los trapitos al sol al punto de que sus compañeros tuvieron que intervenir para que la situación no empeorara.

Tras estos incidentes, Mariana expresó que se salió de control y que se dejó llevar por el momento, pero que normalmente no es así.

Asegura que no se arrepiente, aunque sí se siente un poco frustrada por la manera en la que reaccionó.

Artículos relacionados

Mariana aceptó que es contestataria y que no se queda callada, pero también reconoce que se siente apenada de llegar a ese punto.

Dijo que no quiere volver a caer en comportamientos tan ordinarios y mucho menos en los juegos y provocaciones de Karola.

La influenciadora le prometió a su fandom que se va a autocontrolar y mejorar ese aspecto de su personalidad.

Aunque no soporta a Karola y la considera una persona fastidiosa que siempre quiere ser el centro de atención, Mariana asegura que intentará mantenerse enfocada en la competencia.

¿Qué equipo ganó la prueba de captura la bandera en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de la tensión, la actividad de captura la bandera dejó como ganador al equipo Calma, quien se destacó por su agilidad y coordinación.

Hoy es miércoles de nominación y la expectativa se centra en quiénes estarán en riesgo de salir de la casa.

Artículos relacionados

Por ahora, Manuela Gómez y Valentino Lázaro se encuentran en placa. Valentino quedó nominado por decisión de las recientes eliminadas, Sara Uribe y Marilyn Patiño, y Manuela fue castigada por moverse durante el “congelado”, un momento especial en el que recibió la visita de su novio y su hija Samantha.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App

Mariana Zapata asegura que no caerá en las provocaciones.
Mariana Zapata asegura que no caerá en las provocaciones de Karola. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez conmueve con mensaje a su hija luego de La casa de los famosos Manuela Gómez

Manuela Gómez conmueve con mensaje a su hija luego de La casa de los famosos: "me parte el corazón"

Manuela Gómez habló de sentimientos encontrados al recordar la visita de su hija y dedicarle un mensaje en La casa de los famosos.

Discusión entre beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino reacciona a comentario contra Karola y crea inesperado choque con Beba: “que me quiten…”

Valentino y Beba protagonizan tensa discusión en La casa de los famosos tras desacuerdo entre Karola y Mariana.

Manuela Gómez y Karola llegan a un acuerdo. Manuela Gómez

Karola y Manuela llegan a un acuerdo estratégico en La casa de los famosos Colombia; ¿de qué se trata?

Karola y Manuela Gómez sorprendieron con una alianza estratégica en La casa de los famosos Colombia que genera expectativa.

Lo más superlike

El show de Bad Bunny fue visto por más de 120 millones de personas en Estados Unidos. Bad Bunny

¿Cuánto ganaron los “arbustos humanos” del show de Bad Bunny?

Bad Bunny sorprendió con una escenografía humana, y ahora se conoce cuánto recibieron por ese exigente trabajo.

Yina Calderón, Karola y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó luego de Karola tildara a Mariana Zapata de "plató típico"

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano