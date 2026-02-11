Marilyn Patiño arremetió contra Valentino Lázaro tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3

Marilyn Patiño le envió un contundente mensaje a Valentino Lázaro tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn dijo que Valentino Lázaro es un líder en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué Marilyn Patiño dejó nominado a Valentino Lázaro y no a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

La actriz reveló que dejó como nominado a Valentino Lázaro y no a Mariana Zapatapor varias razones.

Según Marilyn, Valentino es el líder y la cabeza visible de un “grupo” que se está formando en la convivencia.

También afirmó que ese “grupo” no va a durar mucho porque tiene mucha hipocresía y falsedad.

La exparticipante confesó que Valentino tiene que ser más creativo y reinventar su estrategia, ya que solo con ponerse los cachos y hacerse el villano de la casa no le alcanzará para llegar a la final.

Además, Marilyn expresó que quiere ver cómo le va a Valentino en las votaciones.

Marilyn fue eliminada de la competencia el pasado 8 de febrero junto a Sara Uribe tras ser las menos votadas por el público.

Su salida generó sentimientos encontrados entre los participantes, aunque no por mucho tiempo.

La llegada de Karola minimizó el impacto de esa eliminación y redirigió los ánimos hacia nuevas tensiones.

¿Quiénes son los nuevos habitantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Al mismo tiempo, el Jefe anunció la entrada de dos nuevos habitantes: los actores veteranos Juan Carlos Arango y Lady Noriega, quienes llegan con la intención de aportar su experiencia y conocimiento en un formato que pone a prueba tanto el físico como la mente.

Aunque no se ha confirmado oficialmente el día de su ingreso, su presencia ya genera expectativa entre los seguidores del reality.

Manuela Gómez fue enviada directamente a la placa de nominados, luego de romper la regla del “congelado” al emocionarse y moverse con la visita de su novio y su hija Samantha.

Ese gesto, aunque comprensible, tuvo consecuencias inmediatas y la puso en riesgo de salir de la competencia.

Hoy, miércoles de nominación, la dinámica se desarrolla de manera independiente, pero por habitantes de Tormenta que fueron el equipo perdedor en la actividad de Captura la bandera. En esta jornada conoceremos a los famosos que quedarán en la placa parcial por la casa, por el público y por los líderes de la semana.

Una lista de famosos que todavía puede modificarse en el reto de salvación.

