Nicolás de Zubiría reveló cómo fue su casting para MasterChef e hizo curiosa confesión

Nicolás de Zubiría contó la curiosa anécdota que vivió en el casting de MasterChef Celebrity y cómo este programa le cambió su vida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nicolás de Zubiría habló de su llegada a MasterChef
Nicolás de Zubiría y su llegada a MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Nicolás de Zubiría ha logrado ganarse el cariño de los colombianos gracias a su rol como jurado de MasterChef Celebrity y recientemente decidió abrir su corazón para contar curiosidades de su vida y carrera.

¿Cómo logró Nicolás de Zubiría convertirse en jurado de MasterChef Celebrity?

El querido chef de MasterChef Celebrity se sinceró sobre su vida, carrera y llegada a MasterChef Celebrity en "Detrás del nombre pódcast".

Nicolás de Zubiría cuenta que un día le entró una llamada de un número desconocido con la propuesta ir a hacer un casting para un programa de cocina.

El chef decidió aceptar e ir a hacer la prueba de casting, en donde se encontró con una prueba en al que tenía que criticar con argumentos el plato de una persona y posteriormente elogiar el plato de otra persona.

Esta prueba dejó pensativo a Nicolás ya que no entendía, fue hasta dos semanas después aproximadamente que lo llamaron para un segundo casting.

Curiosamente, Nicolás revela que se emocionó para ese segundo casting y decidió ponerse su mejor pinta para sorprender. Sin embargo, al llegar al lugar se sorprendió al ver que las otras personas estaban para el casting estaban totalmente desarregladas.

Yo siempre he dicho que uno se debe vestir para el trabajo que quiere. Llegó yo allá con pantalón, camisa, blazer, recién afeitado y veo un poco de cocineros con la camisa que uno se pone debajo y yo dije el ñoño, el único impecable.

Nicolás de Zubiría presento a su abuela de 105 años
Nicolás de Zubiría contó su historia de cómo llegó a MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la curiosa anécdota que vivió Nicolás de Zubiría en casting de MasterChef Celebrity?

Nicolás asegura que ese segundo casting fue con otras 30 personas aproximadamente y allí los pusieron de nuevo a calificar platos de manera positiva y negativa.

En ese momento él hizo el casting y seguía sin saber cuál era ese proyecto de televisión. Fue hasta semanas después cuando estaba en Europa que le llegó un correo electrónico que le anunciaba que había seleccionado para MasterChef.

Yo me quedé viendo el panorama, feliz, no le dije nada a nadie, solo a mi esposa, quien era mi novia en ese momento.

Nicolás aseguró que se emocionó mucho con la noticia de su llegada a MasterChef y que sabía que esto le cambiaría la vida por completo.

¿Cómo le nació el gusto a Nicolás de Zubiría por la gastronomía?

Nicolás de Zubiría habló en este pódcast de cómo nació ese gusto por la cocina y la gastronomía en donde aseguró que fue desde pequeño.

¿De dónde viene el gusto? Siempre fui glotón. Siempre fui un niño grande, yo era el gordito del salón.

El jurado aseguró siempre en su casa se hacían reuniones familiares y fue ahí donde él empezó a ver ese amor con el que su abuela y mamá cocinaban.

Este gusto por la gastronomía y el servir, me viene en Cartagena, cuando yo crecí, porque habían pocos restaurantes y todas las reuniones eran en la casa.

El chef asegura que su abuela le inculcó ese amor por la gastronomía y que a pesar de haber empezado una carrera universitaria siempre la cocina fue su gran pasión.

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch
Nicolás de Zubiría y su llegada a MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)
