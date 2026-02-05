Alexa Torres sorprende al entregar su anillo de compromiso a Yuli Ruiz tras quedar en placa, ¿por qué?

Alexa Torres y Yuli Ruiz hablaron sin filtros sobre aspectos personales y se entregaron objetos simbólicos para reforzar su unión, luego de haber sido nominadas por la casa y quedar en placa en La casa de los famosos Colombia 3.

Las dos participantes hicieron tres dinámicas para fortalecer la confianza entre ambas y trabajar en equipo.

¿Qué dinámica hicieron Alexa Torres y Yuli Ruiz para reforzar su alianza en La casa de los famosos Colombia?

Durante el primer momento se hicieron unas entregas simbólicas de algún objeto personal y preciado para ellas.

Alexa, le entregó a Yuli su anillo de compromiso, asegurando que extraña mucho a su pareja.

Por lo que Yuli reaccionó sorprendida y comentó que era una gran responsabilidad recibirlo; incluso le preguntó si estaba segura, confirmando que lo haría con todo el respeto.

Alexa Torres y Yuli Ruiz refuerzan su alianza compartiendo sus secretos. (Foto: Canal RCN)

Yuli explicó que lo conservaría como símbolo de la alianza que han formado dentro durante esta semana.

Días atrás, cuando los líderes Valentino y Beba las pusieron en pareja, muchos pensaron que su estrategia había funcionado, ya que aparentaban no llevarse bien; sin embargo, ambas revelaron que esa tensión hacía parte de su juego y que fingían desacuerdos.

Por su parte, Yuli le entregó a Alexa una cadena con gran valor sentimental, regalo de una expareja, y que fue recibido con agradecimiento por parte de Alexa.

“Confiemos tanto en lo bueno como en lo malo”, dijo Alexa a Yuli.

¿Qué secreto le confesó Alexa Torres a Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

En medio de la conversación y como paso dos de esa alianza, Alexa hizo una confesión personal sobre un embarazo que vivió cuando tenía 20 años.

Contó que fue un proceso difícil y que, aunque al inicio no sabía cómo asumirlo, luego cambió su perspectiva.

También recordó que perdió el bebé y que recibió críticas de personas que cuestionaron su historia, algo que todavía le afecta emocionalmente.

Mientras tanto, Yuli recordó un momento trágico que vivió en un río la experiencia que la marcó profundamente.

Finalmente, ambas realizaron una dinámica de confianza en la que Alexa se dejó caer hacia atrás mientras Yuli la sostenía, y viceversa.

Las dos cerraron el momento con la frase: “Vamos a volver a la casa el domingo”.