¿Feid predijo su futuro? Un video viral de 2016 muestra lo que dijo sobre su carrera musical

En redes sociales está circulando un video el que Feidhabría predicho su futuro, lo que ha despertado la curiosidad entre sus seguidores y que se ha vuelto viral tras las palabras que dijo el cantante paisa sobre su carrera musical.

¿Qué dijo Feid sobre su futuro en el video viral?

En video corresponde a una entrevista realizada cuando el artista tenía poco más de 20 años y comenzaba a construir su camino dentro de la música urbana, mucho antes de ser este artista influyente dentro del género mundial.

Este video empezó a circular en plataformas digitales, días después de su aparición pública en los recientes Premios Grammy 2026, suceso que llevó a su fanaticada a comparar con lo que dijo en 2016.

Y es que, en la entrevista de hace 10 años, el cantante de música urbana reveló cómo imaginaba su vida profesional tras una década después.

Video viral revive lo que Feid dijo sobre su carrera años antes de su éxito actual. (Foto: AFP)

A la pregunta sobre cómo se veía en diez años. Aunque inicialmente reaccionó con sorpresa ante la pregunta, luego empezó a describir un escenario que hoy genera gran sorpresa entre sus fans.

¿Por qué el video viral de Feid genera tantas reacciones ahora?

Feid expresó que se imaginaba rodeado por el mismo grupo de trabajo con el que colaboraba en ese momento, mencionando directamente a figuras de su entorno musical como Sky Rompiendo el Bajo.

Además, el artista habló de metas relacionadas con giras internacionales, premios y escenarios alrededor del mundo.

En ese momento lo planteó como un deseo a largo plazo, pero hoy muchos consideran que esas aspiraciones se han materializado con el crecimiento de su carrera y el alcance global de su música.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la manera en la que Feid habló sobre su interés en producir y apoyar a otros artistas.

En el video Feid aseguró que le gustaría abrir oportunidades para nuevas voces dentro de la industria.

Otro aspecto que ha llamado la atención es una pregunta sobre colaboraciones con artistas femeninas, a la que respondió afirmativamente, en una época en la que el género estaba mayoritariamente liderado por hombres.