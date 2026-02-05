Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Feid predijo su futuro? Un video viral de 2016 muestra lo que dijo sobre su carrera musical

Un video viral de 2016 muestra a Feid hablando sobre cómo se veía en 10 años y su respuesta sorprendió a muchos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Feid anticipó su camino? Reviven video donde habla de su futuro musical
Video viral revive lo que Feid dijo sobre su carrera años antes de su éxito actual. (Foto: AFP)

En redes sociales está circulando un video el que Feidhabría predicho su futuro, lo que ha despertado la curiosidad entre sus seguidores y que se ha vuelto viral tras las palabras que dijo el cantante paisa sobre su carrera musical.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Feid sobre su futuro en el video viral?

En video corresponde a una entrevista realizada cuando el artista tenía poco más de 20 años y comenzaba a construir su camino dentro de la música urbana, mucho antes de ser este artista influyente dentro del género mundial.

Este video empezó a circular en plataformas digitales, días después de su aparición pública en los recientes Premios Grammy 2026, suceso que llevó a su fanaticada a comparar con lo que dijo en 2016.

Artículos relacionados

Y es que, en la entrevista de hace 10 años, el cantante de música urbana reveló cómo imaginaba su vida profesional tras una década después.

¿Feid anticipó su camino? Reviven video donde habla de su futuro musical
Video viral revive lo que Feid dijo sobre su carrera años antes de su éxito actual. (Foto: AFP)

A la pregunta sobre cómo se veía en diez años. Aunque inicialmente reaccionó con sorpresa ante la pregunta, luego empezó a describir un escenario que hoy genera gran sorpresa entre sus fans.

¿Por qué el video viral de Feid genera tantas reacciones ahora?

Feid expresó que se imaginaba rodeado por el mismo grupo de trabajo con el que colaboraba en ese momento, mencionando directamente a figuras de su entorno musical como Sky Rompiendo el Bajo.

Artículos relacionados

Además, el artista habló de metas relacionadas con giras internacionales, premios y escenarios alrededor del mundo.

En ese momento lo planteó como un deseo a largo plazo, pero hoy muchos consideran que esas aspiraciones se han materializado con el crecimiento de su carrera y el alcance global de su música.

¿Feid anticipó su camino? Reviven video donde habla de su futuro musical
Video viral revive lo que Feid dijo sobre su carrera años antes de su éxito actual.(Foto: AFP)

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la manera en la que Feid habló sobre su interés en producir y apoyar a otros artistas.

En el video Feid aseguró que le gustaría abrir oportunidades para nuevas voces dentro de la industria.

Otro aspecto que ha llamado la atención es una pregunta sobre colaboraciones con artistas femeninas, a la que respondió afirmativamente, en una época en la que el género estaba mayoritariamente liderado por hombres.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

La posible presentación de Bad Bunny en el Super Bowl genera dudas tras el anuncio de un show alternativo impulsado por sectores conservadores.

Talento nacional

Farruko se vuelve viral tras recorrer en moto un pueblo de Colombia

Un video de Farruko paseando en moto por Orocué, Casanare, se volvió viral al mostrar su cercanía con la gente durante las fiestas patronales.

Bad Bunny se habría casado y será padre, según Mhoni Vidente Bad Bunny

¿Bad Bunny se casó y será padre? Esto respondió Mhoni Vidente

Bad Bunny volvió a acaparar la atención en redes tras una predicción de Mhoni Vidente que despertó la curiosidad de sus fans.

Lo más superlike

Daniela Ospina revela un emotivo momento con su hijo Lorenzo en redes sociales Daniela Ospina

Daniela Ospina provoca suspiros al compartir tierno gesto que hace Lorenzo para calmarse

Daniela Ospina muestra el gesto que usa Lorenzo para calmarse y enternece a sus seguidores en redes.

Johanna Fadul compartió su perspectiva acerca de Sara Uribe: ¿la considera cercana o no? La casa de los famosos

Johanna Fadul compartió su perspectiva acerca de Sara Uribe: ¿la considera cercana o no?

El tierno momento de Luis Alfonso con su mula Talento nacional

Luis Alfonso le cantó a su mula y su emocionante reacción se hizo viral

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?