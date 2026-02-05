Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniela Ospina provoca suspiros al compartir tierno gesto que hace Lorenzo para calmarse

Daniela Ospina muestra el gesto que usa Lorenzo para calmarse y enternece a sus seguidores en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina revela un emotivo momento con su hijo Lorenzo en redes sociales
Daniela Ospina enternece al mostrar cómo Lorenzo logra calmarse con ayuda de su mamá. (Foto: AFP)

Daniela Ospina compartió con sus millones de seguidores un tierno momento de su pequeño hijo Lorenzo, que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Daniela Ospina sobre el método que usa Lorenzo para calmarse?

La empresaria colombiana, quien es muy activa en redes sociales y suele compartir su día a día, dejó ver a sus millones de seguidores un momento familiar que enterneció a más de uno.

En una imagen que protagoniza su pequeño hijo, generó de inmediato reacciones entre su fanaticada tras ver el tierno momento, dejando ver su rol como madre.

Artículos relacionados

En la publicación que fue realizada a través de sus historias, Daniela Ospina mostró a Lorenzo, su hijo menor que tuvo con su actual pareja, el actor y cantante Gabriel Coronel.

Daniela Ospina revela un emotivo momento con su hijo Lorenzo en redes sociales
Daniela Ospina enternece al mostrar cómo Lorenzo logra calmarse con ayuda de su mamá. (Foto: AFP)

La imagen dejó ver a Lorenzo mientras respira para calmarse; se escucha la voz de Daniela indicándole que inhale y exhale. El niño, recostado en el sofá, respira al ritmo que su madre le señala.

La empresaria y modelo colombiana compartió el video acompañada de mensaje: “Para tranquilizarlo”, el cual, por supuesto, generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron al pequeño que hacía el ejercicio de respiración.

¿Cómo es la relación Daniela Ospina con sus dos hijos?

Y es que esta no es la primera vez que Daniela Ospina deja ver a sus seguidores cómo es la relación que tiene con sus dos hijos, quienes, a pesar de la gran diferencia de edad y de haber nacido de relaciones distintas, comparten una conexión especial con ella.

En otra ocasión, la antioqueña compartió un tierno momento en el que su hijo Lorenzo, de dos años, se llevó todo el protagonismo tras los gestos que enternecieron a sus seguidores.

Daniela Ospina revela un emotivo momento con su hijo Lorenzo en redes sociales
Daniela Ospina enternece al mostrar cómo Lorenzo logra calmarse con ayuda de su mamá. (Foto: AFP)

Y es que, en otras historias de Instagram, Daniela recientemente se mostró un poco afectada por un inconveniente relacionado con su empresa, en el que explicó lo sucedido; sin embargo, al parecer su polo a tierra fueron sus hijos.

Pues en otras imágenes muestra cómo los recoge del colegio: primero a Lorenzo y luego a Salomé, de 12 años, quien es hija de su relación con James Rodríguez.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reapareció y anunció radical decisión tras MasterChef Celebrity: "me tomé esto en serio"

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity, se mostró emocionada de poder compartir esta noticia con sus seguidores.

Exparticipante de La casa de los famosos revela que está en recuperación: “Han sido días duros” La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos revela que está en recuperación: “Han sido días duros”

Exparticipante de La casa de los famosos reveló que atraviesa un proceso de recuperación tras días difíciles y agradeció el apoyo recibido.

Luis Alfonso responde a los rumores. Talento nacional

Luis Alfonso responde a rumores de su vida amorosa: "con todo el ganado que dicen que tengo"

Luis Alfonso sorprendió en redes al enviar un curioso mensaje dirigido a quienes hablan de más sobre su vida personal.

Lo más superlike

Johanna Fadul compartió su perspectiva acerca de Sara Uribe: ¿la considera cercana o no? La casa de los famosos

Johanna Fadul compartió su perspectiva acerca de Sara Uribe: ¿la considera cercana o no?

Johanna Fadul rompió el silencio tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia aclarando su opinión sobre Sara Uribe.

Talento nacional

Farruko se vuelve viral tras recorrer en moto un pueblo de Colombia

El tierno momento de Luis Alfonso con su mula Talento nacional

Luis Alfonso le cantó a su mula y su emocionante reacción se hizo viral

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?