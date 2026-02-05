Daniela Ospina provoca suspiros al compartir tierno gesto que hace Lorenzo para calmarse

Daniela Ospina compartió con sus millones de seguidores un tierno momento de su pequeño hijo Lorenzo, que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales.

¿Qué mostró Daniela Ospina sobre el método que usa Lorenzo para calmarse?

La empresaria colombiana, quien es muy activa en redes sociales y suele compartir su día a día, dejó ver a sus millones de seguidores un momento familiar que enterneció a más de uno.

En una imagen que protagoniza su pequeño hijo, generó de inmediato reacciones entre su fanaticada tras ver el tierno momento, dejando ver su rol como madre.

En la publicación que fue realizada a través de sus historias, Daniela Ospina mostró a Lorenzo, su hijo menor que tuvo con su actual pareja, el actor y cantante Gabriel Coronel.

Daniela Ospina enternece al mostrar cómo Lorenzo logra calmarse con ayuda de su mamá. (Foto: AFP)

La imagen dejó ver a Lorenzo mientras respira para calmarse; se escucha la voz de Daniela indicándole que inhale y exhale. El niño, recostado en el sofá, respira al ritmo que su madre le señala.

La empresaria y modelo colombiana compartió el video acompañada de mensaje: “Para tranquilizarlo”, el cual, por supuesto, generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron al pequeño que hacía el ejercicio de respiración.

¿Cómo es la relación Daniela Ospina con sus dos hijos?

Y es que esta no es la primera vez que Daniela Ospina deja ver a sus seguidores cómo es la relación que tiene con sus dos hijos, quienes, a pesar de la gran diferencia de edad y de haber nacido de relaciones distintas, comparten una conexión especial con ella.

En otra ocasión, la antioqueña compartió un tierno momento en el que su hijo Lorenzo, de dos años, se llevó todo el protagonismo tras los gestos que enternecieron a sus seguidores.

Y es que, en otras historias de Instagram, Daniela recientemente se mostró un poco afectada por un inconveniente relacionado con su empresa, en el que explicó lo sucedido; sin embargo, al parecer su polo a tierra fueron sus hijos.

Pues en otras imágenes muestra cómo los recoge del colegio: primero a Lorenzo y luego a Salomé, de 12 años, quien es hija de su relación con James Rodríguez.