Johanna Fadul arremete contra Nicolás Arrieta y el influencer no se queda callado: esto dijo

Nicolás Arrieta reaccionó públicamente al mensaje de Johanna Fadul y su respuesta no pasó desapercibida en redes sociales.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Con el anuncio de la nueva temporada de La casa de los famosos 2026, los internautas permanecen atentos a las interacciones entre los participantes que han sido confirmados hasta ahora. Esta vez la atención recae en Johanna Fadul y Nicolás Arrita, quienes protagonizaron un cruce de palabras que llamó la atención.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre Nicolás Arrieta en La casa de los famosos 2026?

Durante una dinámica realizada por Radio Uno, Johanna Fadul envió mensajes dirigidos a quienes serán sus compañeros en La casa de los famosos 2026. Entre esas intervenciones, uno de los comentarios estuvo dirigido a Nicolás Arrieta. En el espacio, la actriz expresó:

“Ay, Nicolás. ¿Tú crees que con tu risita pendeja vas a seguir conquistando a Colombia? Obviamente no", dijo.

También agregó que no quería que él hiciera parte de La casa de los famosos 2026, afirmando que su presencia no era de su agrado y dejando claro que prefería no compartir la convivencia dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta al mensaje de Johanna Fadul?

En sus historias de Instagram, Nicolás Arrieta explicó que le tomó por sorpresa el mensaje de Johanna Fadul y señaló que no entiende de dónde surge ese comentario. Mientras hablaba, aclaró que nunca ha tenido la intención de “conquistar” a nadie y que su forma de expresarse no responde a una estrategia.

También comentó que, hasta ese momento, no identifica una situación previa que haya motivado esas palabras y que prefiere mantener la expectativa frente a lo que ocurrirá y ver cómo se desarrollan los hechos en La casa de los famosos 2026.

Posteriormente, Nicolás compartió un mensaje que le enviaron algunos seguidores, en el que se leía: “Ay sí, sigue riéndote y enamorándonos. Así te amamos”. De acuerdo con lo expresado por los internautas, este tipo de comentarios reflejan respaldo hacia su participación en el reality.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos 2026?

Johanna Fadul y Nicolás Arrieta formarán parte de La casa de los famosos 2026 junto a otras figuras del entretenimiento que han sido seleccionadas mediante votaciones y decisiones de El Jefe del programa. Hasta el momento, los participantes confirmados son:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torrex
  • Esteban (Tebi) Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz
  • Manuela Gómez
  • Franck Luna conocido como Campanita
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde.
Con este grupo de participantes, la producción presentó oficialmente la tercera temporada de La casa de los famosos, un reality que ha mantenido una amplia conversación en plataformas digitales. A partir del lunes 12 de enero a las 8:00 p.m, a través de la app del Canal RCN y mediante transmisión en vivo.

Para conocer información actualizada sobre el desarrollo del programa, las dinámicas y las decisiones de El Jefe, los seguidores pueden consultar el portal oficial de la producción, lacasadelosfamososcolombia.com, donde se compartirán los detalles de esta temporada.

 

