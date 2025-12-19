Karina García dejó a todos sorprendidos al mostrar el lujoso regalo que le dio una fanática

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al presumir el lujoso regalo que recibió por parte de una fanática.

¿Cuál fue el lujoso regalo que Karina García recibió por parte de una fanática?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García contó una anécdota que la tomó por sorpresa y que no dudó en compartir con sus seguidores.

Según relató, en las últimas horas fue contactada por una fanática que quiso tener un detalle con ella. Al llegar al lugar pactado, la influenciadora manifestó que fue recibida con un iPhone 17 Pro Max completamente nuevo, lo que la dejó totalmente sorprendida.

“Llegó la dueña del local a llevarme mi iPhone 17 Pro Max y la verdad tengo muchas expectativas”, expresó.

García explicó que la joven seguidora era una gran admiradora suya, pues le contó que la apoyó durante su paso por La casa de los famosos Colombia para que avanzara en la competencia. Además, destacó que la fanática tenía en su celular una gran cantidad de stickers inspirados en sus icónicas frases.

“Lo lindo de esta historia es que ella me abrazó, esa mujer casi se mu3r3. Me dijo: yo soy fiel seguidora tuya, yo te amo, yo voté por ti. Tiene el celular lleno de stickers míos, mejor dicho, es una súper fan”, contó.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karina al lujoso regalo de una fanática?

Las redes sociales no tardaron en encenderse luego de que Karina revelara el lujoso regalo que recibió por parte de una fanática. Tras compartir el momento en sus historias de Instagram, cientos de seguidores reaccionaron.

Karina García revela el lujoso detalle que una fanática tuvo con ella. (Foto Canal RCN).

“Eso sí es amor de fan” y “qué nivel de detalle”, comentaron algunos internautas al ver el lujoso obsequio, mientras otros aseguraron que “Karina se merece eso y mucho más” y destacaron que siempre se ha mostrado auténtica.

Asimismo, varios confesaron que quedaron “en shock”, pues “no cualquiera recibe un regalo así”.