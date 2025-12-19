Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención
José Luis Álvarez Pulido, juez del caso, dio a conocer que el caso del cantante todavía se encuentra en su primera fase.
El conflicto legal que actualmente enfrentan Christian Nodaly Cazzupor la manutención de suja, recientemente dio un paso importante, pues recientemente el caso tomó un nuevo rumbo.
¿Qué pasó con la disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu?
Según lo informado por medios locales, un juez del estado de Jalisco admitió de manera formal la demanda que interpuso el cantante, a pesar de que su expareja y la menor están radicadas en Argentina.
Todo el proceso judicial que hoy tiene bajo la mirada a ambos artistas inició el pasado 4 de noviembre de este año, cuando Nodal interpuso una demanda con la que busca que se establezcan temas importantes como lo es la custodia legal, así como los espacios entre padre e hija y una pensión alimenticia.
Lo que se sabe hasta ahora, es que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, dio a conocer que el caso del cantante todavía se encuentra en su primera fase, por lo que la admisión se dio luego de que esta demostrara que, en efecto, cumple con los requisitos necesarios.
¿Qué pasó con el caso de Nodal y Cazzu?
De acuerdo con lo explicado por el magistrado, la notificación se realizará por medio de una “carta rogatoria” y que, por lo tanto, Cazzu será notificada el próximo año.
Pese a que el juez que asumió el caso admitió que aceptó el caso aun sabiendo que madre e hija están en el extranjero, optó por no revelar mayores detalles sobre las razones que lo llevaron aceptarlo, esto último, bajo el argumento de que este tipo de información no se puede divulgar abiertamente.
Cabe señalar que, en su demanda, el intérprete de música regional pidió específicamente que se dejen claras cuáles serán las reglas de convivencia para lograr que el vínculo entre padre e hija no se pierdan, además de solicitar que se deje establecida la pensión.
Por ahora, el proceso se mantiene en pausa hasta que se le notifique a Cazzu lo sucedido, por lo que se espera que la rapera presente sus pruebas y argumentos frente al juzgado de México.