Jhonny Rivera muestra una canción navideña que preocupa a sus seguidores: "Qué triste es estar solo"

Jhonny Rivera compartió una canción navideña en redes sociales y generó preocupación por su mensaje melancólico.

Juan Sebastián Camargo
Jhonny Rivera se hace viral por su canción.
Jhonny Rivera se hace viral por su canción navideña. (Foto Canal RCN)

El cantante de música popular Jhonny Rivera generó inquietud entre sus seguidores al mostrar una canción de Navidad.

Jhonny Rivera causó revuelo por la letra de su canción.
Jhonny Rivera causó revuelo por la letra de su canción de Navidad. (Foto Canal RCN)

¿Qué dice Jhonny Rivera en su canción de Navidad?

El tema habla de la tristeza de pasar estas fechas en soledad, de los recuerdos que invaden cuando una relación se rompe y de la ausencia de alguien especial en momentos que suelen ser de unión y celebración.

La publicación del artista, realizada en sus propias redes sociales, abrió espacio para interpretaciones y especulaciones.

Muchos internautas consideraron que podía tratarse de una indirecta o reflejo de un momento personal, especialmente porque Rivera mantiene una relación con una mujer 30 años menor que él.

“Qué triste Navidad, que triste es estar solo”, expresó Jhonny Rivera en su video.

La letra melancólica, sumada a la sensibilidad de estas fechas, hizo que la pieza musical se interpretara por los internautas como un mensaje hacia alguien.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre Andy Rivera y los rumores de su salud?

En medio de la viralización de su canción navideña, Jhonny Rivera también abordó otro tema que había generado preocupación: el estado de salud de su hijo Andy Rivera.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el artista aclaró que las versiones que circulaban en redes eran infundadas.

Rivera cuestionó que se usaran imágenes antiguas de Andy para insinuar que atravesaba problemas de salud, señalando que estas publicaciones solo buscaban viralidad sin tener sustento real.

Con ello, buscó dar tranquilidad a sus seguidores y poner fin a los rumores que habían tomado fuerza en los últimos días.

Por otro lado, Jhonny Rivera reveló que lleva años sin consumir bebidas alcohólicas, un detalle que sorprendió a muchos de sus seguidores.

El cantante explicó en sus historias de Instagram que, pese a lo que algunos imaginan sobre la vida de un artista de música popular, ha mantenido una relación muy moderada con el licor y que incluso pasó un año completo sin probarlo.

La confesión se dio mientras relataba cómo había celebrado junto a su equipo de trabajo un fin de semana cargado de presentaciones, con tres conciertos consecutivos y un balance positivo de lo que considera uno de los mejores años de su carrera.

Jhonny Rivera desmintió los rumores sobre Andy Rivera.
Jhonny Rivera desmintió los rumores sobre Andy Rivera y su salud. (Foto Canal RCN)
