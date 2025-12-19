Alejandro Estrada se une a La casa de los famosos Col 3: Conoce su trayectoria y vida personal

Alejandro Estrada es un reconocido actor colombiano que fue confirmado como participante de la nueva temporada de La casa de los famosos.

Su elección emocionó y sorprendió al público, que no esperaba esta revelación. Cabe recordar que Alejandro ya había estado en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia 2024, pero como invitado especial durante un “congelado”.

¿Quién es Alejandro Estrada, el nuevo confirmado de La casa de los famosos 2026?

Alejandro Estrada es un actor, modelo y empresario cucuteño de 46 años. Nació el 16 de noviembre de 1979 en Norte de Santander.

A lo largo de su carrera ha trabajado en distintas áreas del entretenimiento, como la televisión, el cine y los realities.

Actualmente, es propietario de una marca de gafas que se ha consolidado como una de las más reconocidas del país en el sector óptico. La empresa, llamada Ocho y Medio, fue fundada en 2016 y, con el paso del tiempo, logró expandirse a países como República Dominicana, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Este emprendimiento nació como un plan alterno a su carrera actoral. Según el propio Estrada, fue una recomendación de su madre al saber que el mundo actoral no era muy estable y podría llegar a ser “efímero”. Alejandro decidió seguir sus consejos y asegurar una estabilidad ante el futuro incierto.

Aunque ya era reconocido por su trayectoria artística, el empresario se volvió tendencia en 2024 tras su aparición en La casa de los famosos Colombia. Ese mismo año también participó en MasterChef Celebrity Colombia.

¿Por qué se volvió tendencia Alejandro Estrada en el 2024?

Alejandro Estrada se volvió tendencia en 2024 por la participación de su entonces pareja, Nataly Umaña, en La casa de los famosos Colombia.

Durante el reality, Nataly inició una relación sentimental con uno de sus compañeros, Melfi, mientras aún mantenía su matrimonio con Estrada fuera de la casa.

En un “congelado”, el actor ingresó al programa para hablar no solo con su esposa, sino también con algunos de los integrantes de la casa. En ese momento, Alejandro enfrentó a Umaña y le expresó que siempre confió en la relación y en la capacidad de ambos para superar cualquier adversidad.

Además, le recordó que había seguido el reality noche tras noche, pero que, tras lo ocurrido con Melfi, decidió dejar de verlo. También le reclamó por haber afirmado frente a las cámaras que su relación estaba mal, asegurando que era un tema que podía resolverse en privado.

Antes de retirarse, Alejandro se despidió de Nataly, le deseó felicidad, éxito dentro de la competencia y que pudiera cumplir las metas que se había propuesto en el programa. Como gesto del cierre de su relación, le entregó su anillo de matrimonio, confirmando la separación de ambos.

Alejandro Estrada despidiéndose de Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Estrada saludó a algunos de sus compañeros actorales como Diana Ángel y Martha Isabel Bolaños, asimismo, les pidió a Karen Sevillano y a La segura estar pendientes de Nataly y, en lo posible, cuidarla. Las felicitó por su honestidad, y aunque en algún momento criticó lo duras que fueron con Nataly, comprendió que todo era en pro a ella, ya que ambas veían actitudes erróneas en la actriz.

Finalmente, el actor habló frente a las cámaras para pedir disculpas a los padres de Melfi, quienes habían salido en entrevistas defendiendo a su hijo. Estrada explicó que entiende cómo los realities intensifican las emociones, pero aclaró que, según sus principios, él nunca podría involucrarse con una mujer casada.

¿En qué producciones ha participado Alejandro Estrada?

El actor cuenta con una amplia trayectoria en la pantalla grande y chica. Inició su carrera en la actuación en 2001 y, desde entonces, ha participado de manera constante en distintos proyectos.

En 2002 hizo parte de producciones de Canal RCN como Francisco el matemático y Unidad investigativa, y en 2007 participó en Así es la vida. Posteriormente, actuó en novelas como Aquí no hay quien viva, El estilista, Venganza y Tormenta de amor, entre otras.

Estrada no ha estado alejado del formato reality, pues ha participado en programas como Protagonistas de novela 3: El juicio final, Soldados 1.0 y MasterChef Celebrity 2024.

Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity 2024 (Foto Canal RCN)

En cine, ha actuado en películas como Fiebre, Souvenir, Decadencia, Monserrate, ¿cómo el cerro?, Fetish y Una visita inesperada. En teatro, ha participado en obras como Buscando marido, Show casting y Falsos positivos.

¿Alejandro Estrada tiene pareja?

El actor reveló en una entrevista en Buen día Colombia que actualmente se encuentra soltero.

Alejandro estuvo casado durante 12 años con Nataly Umaña, cuya separación se hizo pública y fue televisada en La casa de los famosos Colombia, tras el acercamiento de la actriz con Melfi dentro del reality.

Posteriormente, durante su participación en MasterChef Celebrity, el actor se dio una nueva oportunidad en el amor con la presentadora de entretenimiento de Noticias RCN Dominica Duque. La relación duró algunos meses y, en junio de 2025, ambos decidieron tomar caminos separados.

En su momento, aclararon que la separación se dio en buenos términos y que aún existía cariño entre ellos, pero que la vida los llevaba por rumbos distintos y lo mejor era cerrar ese ciclo.