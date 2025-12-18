Ella es Yuli Ruiz, la última participante elegida por el público a La casa de los famosos Col 3: Conoce más sobre ella

Yuli Ruiz se convirtió en la última participante elegida por votación del público de La casa de los famosos Colombia 2026 tras ser elegida por votación del público. La modelo y creadora de contenido logró asegurar su ingreso al reality con un alto número de votos.

Su llegada al programa representa una oportunidad para que el público conozca una faceta más allá de la que muestra en redes sociales, algo que ella misma ha destacado como uno de los grandes retos de esta experiencia.

¿Quién es Yuli Ruiz, la última participante elegida por votación a La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz es una reconocida modelo colombiana, creadora de contenido y empresaria, que en los últimos años ha logrado consolidar una fuerte presencia en plataformas digitales. Su contenido se ha caracterizado por mostrar aspectos de su vida cotidiana, su trabajo como modelo y reflexiones personales que han conectado con miles de seguidores.

Actualmente, Yuli cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, red social en la que comparte distintos momentos de su vida y donde ha construido una relación cercana con su audiencia. Sin embargo, considera que quienes la siguen solo conocen una parte de su historia, razón por la cual el reality se convierte en un espacio clave para mostrarse tal como es.

En una entrevista, la modelo reveló que es una mujer que se ha construido con constancia y disciplina, valores que aprendió al crecer en un núcleo familiar unido.

Yuli Ruiz es una reconocida modelo colombiana, creadora de contenido y empresaria.

¿De cuánto fue el porcentaje de votación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz compitió en su grupo contra Giselle Watson, Tatiana Murillo, Kim Zuluaga, María Camila Arbeláez y Kelly García. Tras el cierre de las votaciones, logró imponerse con el 44,6 % de los votos, resultado que le permitió convertirse en la elegida de su grupo y asegurar su ingreso a la casa.

La votación reflejó el respaldo de su comunidad digital y el interés del público por verla en un formato donde podrá convivir las 24 horas del día con otros participantes.

¿De dónde es Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz nació el 14 de julio de 1993 en Calarcá, Quindío. No obstante, desde muy pequeña se trasladó a Medellín, ciudad en la que creció y con la que se identifica plenamente. Por esta razón, suele decir que se considera paisa, ya que allí ha desarrollado gran parte de su vida personal y profesional.

¿Tiene pareja Yuli Ruiz?

La modelo y creadora de contenido llega a La casa de los famosos Colombia 2026 soltera. Yuli ha manifestado que ha disfrutado de esta etapa de su vida, enfocándose en sus proyectos personales y profesionales, y definiéndose como “felizmente soltera y sin compromisos”.

No obstante, dejó claro que su estado sentimental es abierto y que, si la vida lo permite, estaría dispuesta a “cualquier tentación” dentro del reality. Aunque su principal objetivo será mostrarse auténtica y asumir este reto personal, no descarta que dentro de la convivencia pueda surgir una conexión especial.

¿Cómo se define Yuli Ruiz?

Yuli Ruiz se describe como una mujer leal y auténtica, para quien el respeto es uno de los pilares fundamentales de su vida. La creadora de contenido reveló en una entrevista que “le saca de sus casillas” que le falten el respeto.

Al hablar de sus defectos, reconoce que tiene carácter fuerte, puede tener mal genio y que es celosa con sus cosas. Su aporte en la casa es mostrar su verdadero ser: una persona real, sin filtros, alegre y auténtica.

Con esta mezcla de carácter, disciplina y transparencia, Yuli llega al reality dispuesta a vivir la experiencia sin máscaras y a permitir que el público conozca una versión más completa de quien es fuera de las redes sociales.