Luisa Cortina se pronuncia ante la llegada de Juanse Laverde a La casa de los famosos 3

Luisa Cortina, habitante de La casa de los famosos 2026, reveló lo que piensa acerca de la llegada de Juanse Laverde al reality.

Luisa Cortina reveló lo que piensa de Juanse Laverde
Luisa Cortina confesó que expectativas tiene junto a Juanse Laverde / (Foto del Canal RCN)

Luisa Cortina continúa en el centro de la conversación. Los internautas que siguen de cerca su preparación para el nuevo reto que enfrentará en La casa de los famosos 3, esta vez hablan de ella debido a las recientes declaraciones que dio acerca de Juanse Laverde, nuevo habitante confirmado por El Jefe.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre Juanse Laverde en La casa de los famosos 3?

Luisa Cortina, quien ingresó a La casa de los famosos 3 por elección del público, se refirió a Juanse Laverde, participante confirmado por El Jefe el pasado 17 de diciembre de 2025. Sus declaraciones llamaron la atención de los internautas, quienes buscan conocer cómo se perfilan las relaciones antes de que inicie la convivencia.

La participante expresó que recibió de buena manera la confirmación de Juanse dentro del reality y señaló que espera llevarse bien con él durante el desarrollo del programa. Según comentó, le agrada la energía que él transmite y las publicaciones que ha compartido relacionadas con su participación en el concurso.

 

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre Juanse Laverde?
Luisa Cortina reveló lo que piensa de Juanse Laverde / (Fotos del Canal RCN)

Estas palabras fueron interpretadas por los internautas como una señal de buena disposición frente al reality y a los vínculos que puedan surgir en él, un aspecto que suele ser clave en este tipo de formatos televisivos.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre su participación en La casa de los famosos?

Además de referirse a Juanse Laverde, Luisa Cortina habló sobre cómo asume su participación en La casa de los famosos 3. La concursante explicó que, aunque siente cierta predisposición frente a lo que pueda suceder dentro del programa, es consciente de que el desarrollo del juego puede cambiar en cualquier momento.

Desde su perspectiva, entrar con planes definidos o estrategias rígidas no garantiza resultados, ya que la convivencia puede generar tanto amistades como choques inesperados. Luisa señaló que las dinámicas dentro de la casa suelen modificar cualquier plan.

Así mismo, destacó que llegar al reality con planes o estrategias, sería en vano, porque estando allá, todo puede cambiar.

“Decir: no, voy a ser súper estratégica, voy a ver cómo acomodo los hilos desde acá, es bien difícil porque allá adentro todo cambia”.

¿Quién es Luisa Cortina, participante de La casa de los famosos 3?

Luisa Cortina es una de las participantes confirmadas de la tercera temporada de La casa de los famosos. Nació en Sincelejo, tiene 31 años y obtuvo reconocimiento tras ser Miss Colombia Latina en el periodo 2016-2017.

¿Quién es Luisa Cortina, participante de La casa de los famosos 3?
Luisa Cortina, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Actualmente, se desempeña como modelo y creadora de contenido digital, actividad con la que ha consolidado una comunidad activa en redes sociales. Su ingreso al reality se dio luego de una votación del público, en la que superó a otras aspirantes y aseguró su lugar dentro del programa.

Con estas declaraciones, Luisa Cortina continúa posicionándose como una de las participantes más comentadas, mientras crece la expectativa por la convivencia de esta temporada que podrás seguir a través del Canal RCN y lacasadelosfamosocolombia.com

