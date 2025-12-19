Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daddy Yankee confiesa que no escucha reguetón y así se mantiene vigente

Daddy Yankee sorprendió al revelar que no consume reguetón y que confía en su representante para entender las tendencias musicales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Daddy Yankee sorprendió al revelar que no consume reguetón. Foto AFP/Ivan Apfel

Daddy Yankee volvió a sorprender a sus seguidores con una confesión que rompe varios imaginarios alrededor de su figura y de su relación con la industria que ayudó a construir.

Su decisión no responde a un rechazo al género, sino a una transformación personal profunda que ha marcado sus prioridades desde que decidió fortalecer su vida espiritual y su fe cristiana.

¿Daddy Yankee sigue de cerca el panorama musical actual?

Daddy Yankee reconoció que no se mantiene conectado de forma constante a lo que ocurre en la escena urbana, mientras otros músicos pasan horas explorando nuevos sonidos, colaboraciones o movimientos digitales, él ha optado por tomar distancia y enfocarse en lo que considera más coherente con su etapa de vida actual.

 

Daddy Yankee aseguró que no está pendiente de playlists, estrenos ni de las dinámicas del reguetón contemporáneo, su rutina diaria no gira alrededor de la música urbana ni de las tendencias que dominan las plataformas.

¿Quién mantiene actualizado a Daddy Yankee sobre los nuevos sonidos?

Aunque no escucha reguetón de manera frecuente, Daddy Yankee no está completamente desconectado del mundo musical.

Él mismo explicó que es su representante y su equipo de trabajo, en especial su productor, quienes se encargan de informarle sobre los ritmos actuales, las tendencias y los sonidos que están marcando el momento.

Daddy Yankee habló sobre su relación actual con el reguetón.
Daddy Yankee habló sobre su relación actual con el reguetón. Foto | by ge.

Confía en el criterio profesional de quienes lo rodean y en su experiencia acumulada para entender hacia dónde se mueve la industria, sin que eso implique que deba adoptarlo como parte de su vida cotidiana.

Esta dinámica le permite tener una visión general del panorama musical sin comprometer sus convicciones personales ni alterar el equilibrio que ha construido en los últimos años.

¿Cómo influye para Daddy Yankee su fe en esta nueva etapa de su vida?

La espiritualidad juega un papel central en las decisiones actuales de Daddy Yankee, pues su elección de mantenerse al margen del reguetón como oyente responde a su deseo de alimentar su fe y su crecimiento personal.

Daddy Yankee hizo una confesión que sorprendió a sus fans.
Daddy Yankee hizo una confesión que sorprendió a sus fans. Foto AFP| Emma McIntyre.

Hoy, el cantante prioriza contenidos, mensajes y experiencias que estén alineados con sus valores y con la etapa de transformación que atraviesa, prefiere fluir con aquello que le aporta paz, reflexión y sentido, dejando de lado estímulos que ya no conectan con su propósito personal.

Sin embargo, el propio artista ha dejado claro que se siente tranquilo con sus decisiones y convencido de que cada etapa tiene su razón de ser.

