Ornella Sierra reveló detalles de su novio: "me trata como una reina"

La influenciadora Ornella Sierra dio a conocer varios detalles de su relación con su nuevo novio Humberto Vargas.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su nuevo novio?

En entrevista con Buen Día, Colombia, la creadora de contenido reveló algunos detalles de su relación con el empresario, a quien presumió hace algunas semanas en sus redes sociales causando revuelo entre sus admiradores.

Según comentó el hombre es empresario de eventos, tiene una joyería y además es ingeniero mecánico.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

¿Por qué Ornella Sierra se enamoró de Humberto Vargas?

Los presentadores cuestionaron a la influenciadora sobre qué la enamoró de Humberto para lograr que se convirtiera en su novio, a lo que ella destacó las cualidades del hombre.

"Es una persona súper trabajadora, es carismático, el man es súper chévere, súper parchado y es muy atento, es una persona que ama a su familia, yo tengo 25 años, pero estoy buscando que mi pareja sea muy familiar porque a esta edad uno no está para andar mam** gallo, él me trata como una reina y lo más importante es que me quiero muchísimo", dijo.

Asimismo, la interrogaron sobre cómo tomó la noticia su papá y su hermano, quienes han sido bastantes celosos con ella.

La influenciadora indicó que ambos al principio estaban un poco predispuestos, pero luego de conocerlo lograron tener una buen relación y ahora les cae bastante bien.

Artículos relacionados Epa Colombia Ex de Epa Colombia sorprendió con confesión: "Karol no la deja ser mi amiga"

Por ahora, Ornella Sierra sigue disfrutando de su romance después de tanta polémica que protagonizó al involucrarse con el empresario Farid Pineda.

De igual manera, se encuentra celebrando estas festividades navideñas junto a su familia y amigos; además de seguir entreteniendo a sus miles de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre sus recetas, sus tips de belleza, viajes y estilo de vida por el que suele acaparar tanta atención de los fanáticos.

Recordemos que, la joven logró capturar a varios internautas luego de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual ganó Karen Sevillano, quien presentará el After Show de la tercera temporada del reality junto a Vicky Berrío.