Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra reveló detalles de su novio: "me trata como una reina"

La influenciadora Ornella Sierra reveló qué la enamoró de su novio, entre otros detalles.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ornella Sierra y su novio
Ornella Sierra se sinceró sobre su novio/Canal RCN

La influenciadora Ornella Sierra dio a conocer varios detalles de su relación con su nuevo novio Humberto Vargas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su nuevo novio?

En entrevista con Buen Día, Colombia, la creadora de contenido reveló algunos detalles de su relación con el empresario, a quien presumió hace algunas semanas en sus redes sociales causando revuelo entre sus admiradores.

ornella sierra sobre su novio

Según comentó el hombre es empresario de eventos, tiene una joyería y además es ingeniero mecánico.

Artículos relacionados

¿Por qué Ornella Sierra se enamoró de Humberto Vargas?

Los presentadores cuestionaron a la influenciadora sobre qué la enamoró de Humberto para lograr que se convirtiera en su novio, a lo que ella destacó las cualidades del hombre.

Ornella sierra habla de las cualidades de su novio

"Es una persona súper trabajadora, es carismático, el man es súper chévere, súper parchado y es muy atento, es una persona que ama a su familia, yo tengo 25 años, pero estoy buscando que mi pareja sea muy familiar porque a esta edad uno no está para andar mam** gallo, él me trata como una reina y lo más importante es que me quiero muchísimo", dijo.

Asimismo, la interrogaron sobre cómo tomó la noticia su papá y su hermano, quienes han sido bastantes celosos con ella.

La influenciadora indicó que ambos al principio estaban un poco predispuestos, pero luego de conocerlo lograron tener una buen relación y ahora les cae bastante bien.

Artículos relacionados

Por ahora, Ornella Sierra sigue disfrutando de su romance después de tanta polémica que protagonizó al involucrarse con el empresario Farid Pineda.

De igual manera, se encuentra celebrando estas festividades navideñas junto a su familia y amigos; además de seguir entreteniendo a sus miles de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre sus recetas, sus tips de belleza, viajes y estilo de vida por el que suele acaparar tanta atención de los fanáticos.

Recordemos que, la joven logró capturar a varios internautas luego de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual ganó Karen Sevillano, quien presentará el After Show de la tercera temporada del reality junto a Vicky Berrío.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo mostró su figura antes de cumplir 41 años Cristiano Ronaldo

Foto de Cristiano Ronaldo revela su verdadero estado físico a semanas de cumplir 41 años: así se ve

El jugador portugués se ha hecho viral tras demostrar su extraordinario estado físico a semanas de cumplir 41 años.

Yeferson Cossio emociona al aparecer junto a un grupo de raperos. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio generó furor en redes tras aparecer rapeando por las calles de Cartagena

Yeferson Cossio sorprendió al dejarse llevar por la improvisación y compartir un momento único con raperos callejeros.

Georgina Rodríguez está comprometida con el futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez reveló qué fue lo que sintió al recibir el anillo de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez habló con honestidad sobre la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo y el significado real del anillo en su relación.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad, la vulnerabilidad y el amor profundo que sienten por sus hijas.

Marcelo Cezán

Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?