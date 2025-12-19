A Yina Calderón no solo le crearon un muñeco de Año Viejo; también a todas sus hermanas: así lucen

Yina Calderón se convirtió en inspiración para cientos de personas que recrearon su imagen en muñecos de Año Viejo. Ahora, la tradición se extendió a sus hermanas, quienes también fueron representadas con muñecos que incluso replican la ropa de una fotografía familiar.

¿Cómo son los muñecos de 'Año Viejo' de Yina Calderón y sus hermanas?

Luego de que la empresaria huilense apareciera en redes sociales dando algunas recomendaciones para Navidad, como no beber en exceso y hacer un buen uso de los juegos pirotécnicos, terminó desatando una nueva tendencia relacionada directamente con su imagen.

Yina Calderón, “sin querer”, terminó desatando una tendencia en la que decenas de personas comenzaron a crear muñecos de Año Viejo con su imagen. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también aprovechó el espacio para pedirles a sus seguidores que dejaran de hacer muñecos de 'Año Viejo' con su figura; sin embargo, sin proponérselo, lo que hizo fue inspirar a muchos a hacer exactamente lo contrario.

Por esta razón, en redes sociales han comenzado a circular varios videos en los que las personas presumen orgullosas sus muñecos con la imagen de Yina.

La tendencia fue más allá y ahora también involucra a sus hermanas, quienes fueron recreadas en una tienda de barrio popular, ubicadas junto a Yina y con la misma ropa que lucen en una fotografía familiar.

Incluso, a los muñecos les agregaron un letrero que dice "Las Cardachians Colombianas", en alusión a una comparación que la creadora de contenido hizo en su momento con las hermanas estadounidenses Kardashian-Jenner.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a los muñecos de 'Año Viejo' de las hermanas Calderón?

En menos de lo esperado, la imagen que ya circula en Internet generó miles de reacciones y comentarios, en su mayoría positivos. Muchos usuarios destacaron el nivel de detalle de los muñecos, asegurando que fueron elaborados con tal perfección que no dudaron en ovacionar el talento de quien los creó.

A Yina Calderón, Juliana y sus hermanas Claudia y Leonela les crearon muñecos de Año Viejo, inspirados en su imagen. (Fotos: Canal RCN)

Sin embargo, otros internautas aprovecharon el momento para burlarse de las figuras, afirmando incluso que los muñecos “estaban mejor que las mujeres”.

Algunos fueron más allá y comentaron que las hermanas no deberían ser llamadas las "Cardachians", sino las "Carcachas", dando un tono claramente sarcástico a la conversación.

Aun así, no faltaron quienes rechazaron este tipo de comentarios y señalaron que, pese a que muchos se lo tomaron en tono de burla, no era correcto hacer tanto bullying contra las hermanas, invitando a mantener el respeto en redes sociales.

Los colombianos somos muy ingeniosos y a todo le sacamos punta", "Quedaron igualitas" y "Los envidiosos, dándoles popularidad. Ellas felices", fueron solo alguno de los comentarios.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón y sus hermanas al 'Año Viejo' que les hicieron?

Por ahora, las hermanas Calderón no han reaccionado a esta imagen que se tomó la internet. Pero una reacción de Yina a otro muñeco que le hicieron dejó ver que no le molesta en lo absoluto y que al contrario le causa humor.