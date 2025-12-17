Famoso cantante de reguetón que inició con J Balvin, trabaja ahora como domiciliario: "no ha sido fácil"

Una ola de sorpresa ha causado un famoso cantante de reguetón que inició su carrera junto a J Balvin, tras revelar en redes que ahora trabaja como domiciliario en Medellín debido a la difícil situación personal que atraviesa.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Quién es el famoso cantante de reguetón que inició su carrera musical junto a J Balvin, pero hoy es domiciliario?

De seguro muchos recordarán a Julián Martínez, más conocido en el género urbano como Riko 'El Monumental'. El artista paisa quien para el año 2000 y 2010 junto a otros exponentes del reguetón como J Balvin, Reykon y Maluma, logró posicionarse en emisoras y discotecas con grandes éxitos como 'Me le pegue' y 'Una mirada'.

Riko 'El Monumental' comenzó su carrera musical junto a J Balvin, máximo exponente del reguetón. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Pese a ese éxito inicial, con el paso del tiempo su carrera fue perdiendo protagonismo, luego de que Riko dejara de producir música y se ausentara durante largos periodos por situaciones personales que lo llevaron al olvido.

Hoy, el artista de 39 años reapareció en redes sociales para revelar que atraviesa una difícil situación económica, por lo que decidió ofrecer sus servicios como domiciliario en Medellín.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

¿Qué dijo Riko 'El Monumental' de su situación económica?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 46 mil seguidores, el antioqueño, quien ahora luce el cabello largo, a diferencia de la imagen con la que se dio a conocer, confesó que no sabía cómo empezar el mensaje en el que expone el difícil momento que atraviesa.

Allí confesó que comenzaría a trabajar como domiciliario en la capital antioqueña, con la convicción de no abandonar sus sueños y seguir haciendo música; incluso, dejó su número personal para que quienes desearan apoyarlo con esta nueva labor pudieran contactarlo.

Les voy a dejar el número del Riko para que se comuniquen y ya saben, pues, solo personas serias", expresó.

J Balvin fue uno de los primeros artistas colombianos en incursionar en el mundo del reguetón. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Karol G Karol G visitó a sus fans de La Guajira y encantó interpretando los hits de sus últimos álbumes

¿Cómo reaccionaron los fans de Riko ‘El Monumental’ tras confesar que trabajará como domiciliario?

Miles de personas se solidarizaron con el artista y, a través de los comentarios, destacaron su humildad, lo alentaron a seguir sus sueños y le expresaron su apoyo a esta nueva etapa laboral.