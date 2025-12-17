Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso cantante de reguetón que inició con J Balvin, trabaja ahora como domiciliario: "no ha sido fácil"

El reguetonero que inició su carrera junto a J Balvin hoy trabaja como domiciliario tras enfrentar una difícil situación económica.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Cantante de reguetón que inició con J Balvin trabaja ahora como domiciliario
El reguetonero que dio sus primeros pasos junto a J Balvin compartió su número de contacto para recibir apoyo en su trabajo como domiciliario. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

Una ola de sorpresa ha causado un famoso cantante de reguetón que inició su carrera junto a J Balvin, tras revelar en redes que ahora trabaja como domiciliario en Medellín debido a la difícil situación personal que atraviesa.

¿Quién es el famoso cantante de reguetón que inició su carrera musical junto a J Balvin, pero hoy es domiciliario?

De seguro muchos recordarán a Julián Martínez, más conocido en el género urbano como Riko 'El Monumental'. El artista paisa quien para el año 2000 y 2010 junto a otros exponentes del reguetón como J Balvin, Reykon y Maluma, logró posicionarse en emisoras y discotecas con grandes éxitos como 'Me le pegue' y 'Una mirada'.

J Balvin, cantante colombiano de música urbana
Riko 'El Monumental' comenzó su carrera musical junto a J Balvin, máximo exponente del reguetón. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Pese a ese éxito inicial, con el paso del tiempo su carrera fue perdiendo protagonismo, luego de que Riko dejara de producir música y se ausentara durante largos periodos por situaciones personales que lo llevaron al olvido.

Hoy, el artista de 39 años reapareció en redes sociales para revelar que atraviesa una difícil situación económica, por lo que decidió ofrecer sus servicios como domiciliario en Medellín.

¿Qué dijo Riko 'El Monumental' de su situación económica?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 46 mil seguidores, el antioqueño, quien ahora luce el cabello largo, a diferencia de la imagen con la que se dio a conocer, confesó que no sabía cómo empezar el mensaje en el que expone el difícil momento que atraviesa.

Allí confesó que comenzaría a trabajar como domiciliario en la capital antioqueña, con la convicción de no abandonar sus sueños y seguir haciendo música; incluso, dejó su número personal para que quienes desearan apoyarlo con esta nueva labor pudieran contactarlo.

Les voy a dejar el número del Riko para que se comuniquen y ya saben, pues, solo personas serias", expresó.

J Balvin, cantante colombiano de música urbana
J Balvin fue uno de los primeros artistas colombianos en incursionar en el mundo del reguetón. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

¿Cómo reaccionaron los fans de Riko ‘El Monumental’ tras confesar que trabajará como domiciliario?

Miles de personas se solidarizaron con el artista y, a través de los comentarios, destacaron su humildad, lo alentaron a seguir sus sueños y le expresaron su apoyo a esta nueva etapa laboral.

Riko muchas bendiciones palante cuenta con nosotros", "Fuerza mi niño. Si te puedo ayudar en algo de una" y "Vivo aquí en Europa, si necesitas que te eche la mano en algo con mucho gusto", fueron algunos de los comentarios.

