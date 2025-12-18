Hermanas Calderón se burlaron de Yina en vivo y provocaron una incómoda reacción en la influencer

Yina Calderón sigue dando de qué hablar en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que sus hermanas, Leonela y Claudia, al ritmo de un villancico, se burlan de la influencer.

¿Por qué las hermanas de Yina Calderón se burlaron de la influencer en redes sociales?

El momento ocurrió durante un reciente episodio del pódcast que Yina realiza junto a sus hermanas, donde suelen hablar de temas polémicos y de otros creadores de contenido. En medio de la conversación, Claudia y Leonela sorprendieron a Yina con un villancico que rápidamente llamó la atención.

El fragmento se convirtió en tema de conversación luego de que varios internautas lo recortaran y lo compartieran en diferentes publicaciones en TikTok, plataforma donde el video se viralizó en cuestión de horas.

En las imágenes se ve a las dos hermanas de Yina Calderón con maracas en las manos, propias de la temporada de novenas navideñas. Al ritmo del villancico, ambas corean una frase que provocó risas entre ellas: “Le cortaron el pelo y se parece a la novia de Chucky”.

Hermanas de Yina Calderón le cantan villancico en vivo y se burlan de su look. (Foto: Canal RCN)

La burla hizo referencia al reciente cambio de look de la creadora de contenido y empresaria, quien sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo corte de cabello.

En menos de una semana, Yina ha modificado su apariencia en varias ocasiones, optando finalmente por un estilo mucho más corto.

Este cambio generó revuelo en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a compararla con personajes populares del cine de terror, especialmente con la pareja del muñeco Chucky.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la burla de sus hermanas?

Este momento, al parecer, tomó por sorpresa a la influencer Yina Calderón, quien intentó reírse y luego lanzó una mirada a sus hermanas; después bajó la mirada y se quedó seria.

Por supuesto, los comentarios y las opiniones no se hicieron esperar en redes sociales. Muchos internautas expresaron que eran fan de Leonela y Claudia: “esas hermanas de Yina me están cayendo bien” o “Leonela es la mejor de esa familia”.

Mientras otros salieron en defensa de Yina Calderón y escribieron: “Pobre Yina, no deberían molestarla con su apariencia física”.