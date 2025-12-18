Así respondió Juanfer Quintero ante las críticas: “Gané todo y aún dicen que no tuve carrera”

Juan Fernando Quintero volvió a acaparar titulares por la franqueza con la que habló de su recorrido, sus heridas y su lugar en el fútbol.

En una conversación sin filtros con Maluma, decidió responder de frente a quienes aún cuestionan su carrera, pese a los títulos y momentos históricos que ha protagonizado.

Reconoció que los años, las experiencias y los malos momentos lo llevaron a una madurez que hoy le permite disfrutar el juego con otra perspectiva.

¿Cómo responde Juan Fernando Quintero a quienes minimizan su carrera?

Juanfer aprovechó el espacio de entrevista y dejó claro que las críticas ya no le pesan, enumeró su recorrido por selecciones, mundiales, torneos internacionales y clubes históricos como una forma de poner en contexto su trayectoria.

Y reconoció que algunos miden el éxito únicamente por lo logrado en Europa, pero defendió con orgullo su camino en Suramérica, donde se siente valorado y realizado.

Incluso se permitió proyectarse más allá de las canchas, imaginándose en el futuro como director deportivo, vinculado al fútbol colombiano y argentino, para Juan Fernando Quintero, su historia está lejos de ser incompleta.

Y ante quienes insisten en decir que “no tuvo carrera”, su mensaje fue claro, los hechos, los títulos y los recuerdos hablan por sí solos.

¿Por qué Juan Fernando Quintero asegura estar en su mejor momento?

Quintero explicó que, más allá del estado físico, su crecimiento ha sido mental y emocional, y durante la charla, recordó que la muerte de su abuela significó un quiebre profundo que lo afectó durante varios años, justo cuando su carrera parecía proyectarse con fuerza en Europa.

Juan Fernando Quintero fue invitado al pódcast Las cosas como son, de Maluma. Foto AFP/Luis ROBAYO-Mike Coppola

En ese momento, pese al interés de clubes importantes como Arsenal, tomó una decisión que muchos no entendieron, regresar a Colombia para vestir la camiseta del Independiente Medellín, cumpliendo un anhelo personal y familiar que tenía desde siempre.

¿Qué representa Argentina en la historia deportiva de Juanfer?

Para él, River Plate ocupa un lugar tan simbólico como cualquier gigante europeo. Recordó con orgullo haber disputado y marcado en una final de Copa Libertadores frente a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu, un episodio que considera una bendición irrepetible y que, asegura, lo acompañará toda la vida.

Juanfer defendió su legado en Argentina y el fútbol sudamericano. (AFP: Luis ROBAYO )

Además, resaltó su paso por Racing Club, donde fue protagonista de un título internacional que el club no conseguía desde hacía décadas, reafirmando su impacto en el fútbol sudamericano.