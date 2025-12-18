Valentina Ferrer confiesa el problema que casi arruina su momento con J Balvin: “un desastre”

La modelo argentina Valentina Ferrer volvió a ser tema de conversación, luego de revelar un problema que tuvo con el traje que usó para sorprender a J Balvin durante su presentación en Bogotá.

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre el traje que usó en el concierto de J Balvin?

La aparición en el escenario de Valentina Ferrer junto con el pequeño Río en el show que daba J Balvin en el Campín, fue el momento más comentado y emotivo, no obstante, la modelo reveló el pequeño incidente que tuvo.

Entre risas, la argentina en un video de TikTok contó todo lo que hizo para sorprender al cantante reguetonero, en el que contó que su traje de Spiderman casi arruina el emotivo encuentro familiar.

En su storytelling, Valentina confesó que este tipo de traje no estaba pensado para un show de esa magnitud ni para una aparición en vivo; debido al apuro, tuvo que ponérselo de todas formas.

El traje que casi arruina la sorpresa de Valentina Ferrer a J Balvin. (Foto: AFP)

Como se sabe, no tenía planeado viajar por la falta de su Green Card, y cuando llegó el permiso, tuvo que correr a Colombia para sorprender a J Balvin.

“Necesito hacer parte del storytelling de mi traje. Chicas, o sea, tienen que entender que mi traje era para un nene de 10 años”, confesó entre risas en su video que ya acumula miles de corazones y cientos de comentarios.

¿Por qué Valentina Ferrer terminó usando un traje improvisado en el concierto de J Balvin?

Valentina Ferrer además reveló que el traje de Spiderman que usó fue el único que consiguió ante la urgencia de grabar un video sorpresa para J Balvin, el cual fue proyectado durante su concierto en Medellín el pasado 29 de noviembre.

Según lo que contó la modelo argentina funcionaba por lo que el vestuario era para pocos segundos, sin tiempo para comprar otro atuendo, viajó de inmediato. Ya en el escenario en Bogotá, notó que el traje le quedaba corto.

“Mi traje de Spiderman era el del video, pero me quedaba corto. Me tuve que poner un pantalón abajo, las botas altas para que no se viera… un desastre”, contó entre risas.

Entre nervios, risas y lágrimas, decidió seguir adelante para sorprender a José, quien ama las sorpresas y celebrarlo frente a miles de personas.