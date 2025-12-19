El anuncio de Jessi Uribe que nadie esperaba y que tomó por sorpresa a sus fanáticos

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe realizó un anuncio en las últimas horas que tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores en redes sociales. El artista, quien por estos días se ha mostrado distante de su hogar con Paola Jara por temas laborales, compartió una emocionante noticia.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Jessi Uribe y alegró a sus fanáticos?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe realizó un anuncio que emocionó a sus fanáticos, especialmente a los que se encontraban en Cali, ciudad en la que se presentará en vivo.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Según comentó Uribe, en la noche de este viernes 19 de diciembre planeaba ir a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad por lo que convocó a sus seguidores para que se reunieran en el lugar y compartieran tiempo de calidad junto a él, además de algunos tragos, antes de su show en vivo que se llevará el próximo 27 de diciembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

"Saludo especial a toda mi gente de Cali, les quiero decir algo: esta noche voy a pasar a cenar en mi casa, así que quien quiera pasar por ahí, ahí nos vemos, cenamos y nos tomamos unos traguitos".

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara se separaron en pleno diciembre?

Vale la pena destacar que Jessi Uribe y Paola Jara tuvieron una repentina separación a inicios de diciembre luego de que el cantante tuviera que retomar su apretada agenda laboral en lo que resta del 2025.

Por tal razón, tal y como sucede en este preciso momento, el artista ha tenido que pasar diferentes fechas lejos de su esposa y su pequeña hija, Emilia, quien hace poco cumplió su primer mes de vida. Sin embargo, esto solo se trata de una separación temporal, mientras el cantante cumple con sus contratos y vuelve a casa junto a su familia.