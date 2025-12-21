Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado reveló cómo le fue en su intervención para respirar mejor

La host de ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina Taguado, también explicó cómo entendió que debía priorizar su paz.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Valentina Taguado responde cómo le fue en la intervención que necesitaba en su nariz para poder respirar mejor.
Valentina Taguado responde cómo le fue en la intervención que necesitaba en su nariz.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 700 mil seguidores, la reconocida y bella creadora de contenido digital y host del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina Taguado, decidió responderles a sus fans algunas de sus dudas sobre su vida actual.

¿Cómo le fue a Valentina Taguado con la intervención que necesitaba?

Una de las preguntas que llamó la atención tenía que ver con la c1rug1a a la que se sometió recientemente, hace menos de 5 días, para poder respirar mejor, pues ella ha explicado que su nariz tenía una afección que no la dejaba respirar muy bien y que, por ende, hacía que su voz fuera aguda todo el tiempo, como si tuviera gripa.

Así pues, el fan de Valentina le preguntó cómo le fue en el procedimiento y ella explicó que, aunque le fue muy bien, sí se trata de una intervención muy incómoda.

¿Cómo tomó Valentina Taguado la decisión de priorizarse a ella misma y a su paz?

Otra de las dudas que la locutora contestó sobre su vida tiene que ver con su paz y darse la prioridad que merece, a lo que ella contestó que no le gusta perder el tiempo con sentimientos que ve un poco negativos.

“Cuando te das cuenta que la vida no es eterna, no la tienes asegurada. Me da hasta pesar gastar mi tiempo estando frustrada, triste, enojada o amargada. Creo que sería una vida mal vivida. PARA MÍ” escribió la famosa colombiana, haciendo énfasis en que es su opinión personal.

Recordemos que Valentina ha estado involucrada en varias polémicas con otras personas con las que ha tenido malentendidos y ella siempre ha tratado de dar a entender que hace todo lo posible porque esos comentarios no le afecten y simplemente piensa primero en ella, por lo que esta respuesta va muy de acuerdo con ese estilo de vida.

Valentina Taguado conduce ¿Qué hay pa' dañar?
Valentina Taguado conduce ¿Qué hay pa' dañar? junto a Johana Velandia. (Foto Canal RCN)

Es el caso de todo lo sucedido con su participación en MasterChef Celebrity, un reality que, como todo programa de telerrealidad, resulta en fans y haters por las diferentes personalidades que se pueden encontrar.

Valentina, tanto en sus redes, como en el programa en el que trabaja, siempre trató de explicar su punto de vista y sus acciones, aclarando que no es bueno criticar a alguien que ya está siendo muy “funado” en las redes.

Valentina Taguado
Valentina Taguado ahora es parte del Canal RCN | Foto del Canal RCN.
