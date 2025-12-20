Valentina Taguado le dedicó unas palabras muy especiales a Valeria Aguilar: “Te amo”

Una gran amistad trascendió las cocinas de MasterChef Celebrity, la protagonizada por Valentina Taguado y Valeria Aguilar. Las creadoras de contenido coincidieron en la cocina más famosa del mundo y desde entonces se han mantenido muy unidas.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Tras su paso por el programa de cocina, que ganó este año Violeta Bergonzi, las exparticipantes emprendieron un nuevo proyecto, llamado ‘Todo Vale’

¿Qué palabras le dedicó Valentina Taguado a Valeria Aguilar en redes sociales?

Valentina y Valeria se unieron mucho más gracias a este espacio en el que frente a espectadores hablan de distintas situaciones, teniendo como punto de eje principal la comedia.

Recientemente, las creadoras de contenido cerraron con éxito un nuevo show y se dedicaron emotivas palabras en redes sociales.

Valeria Aguilar compartió una historia en su cuenta de Instagram y allí expresó: “reir junto a ti ha sido de lo mejor de este año. Espero que todos encuentren a su @valentinataguado y sientan que todo Vale”.

Taguado, la conductora de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, el programa digital de RCN, reaccionó a esas palabras y también expresó lo importante que su amiga se convirtió para su vida.

“Qué largo fue el camino para encontrarte, pero lo logré! Te amo Valeria”, escribió Valentina.

La amistad de Valentina Taguado y Valeria Aguilar nació en las cocinas de MasterChef Celebrity. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

Desde el primer momento, Valeria y Valentina hicieron conexión en MasterChef y empezaron a cocinar juntas, pero su amistad la llevaron más allá de los fogones y continuaron en contacto tras el final del programa.

Arrancaron este proyecto y ya han tenido éxito en distintas ciudades del país. En su más reciente show, tuvieron como invitados a Raúl Ocampo, Cul*tauro y Caterin Escobar.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre los que dicen que es "agrandada"?

Valentina Taguado le respondió a quienes la tildan de “arrogante” y “crecida”. Frente a esos cuestionamientos, la locutora expresó que apartarse de personas o lugares donde no se siente cómoda no es arrogancia, sino una decisión consciente para cuidar su bienestar.

Explicó que pidió a Dios, a la vida y al universo que alejara a quienes no aportaban nada positivo, y que eso no significa ser “crecida”, sino pensar en su paz personal.

Taguado tuvo una destacada participación en MasterChef Celebrity 2025. La influenciadora llegó a la Gran Final, donde, sin embargo, fue derrotada por Violeta Bergonzi. Hasta allí también accedieron Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Valentina Taguado le respondió a quienes la tildan de "crecida" y "arrogante". (Foto Canal RCN)

Durante su paso por la famosa cocina, Valentina dejó grandes momentos para la posteridad, y hasta llegó a ser relacionada sentimentalmente con uno de sus compañeros: Raúl Ocampo.

Raúl y Taguado se volvieron cómplices y muy cercanos en la cocina, pero ambos dejaron claro que solo son grandes amigos.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Por otro lado, también fue consultada por un posible gusto hacia Claudia Bahamón, la presentadora de MasterChef Celebrity. En entrevista con el espacio digital de RCN, la locutora reconoció que Claudia es muy bonita, pero nunca llegó a despertarse en ella un sentimiento amoroso.