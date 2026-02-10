Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos, “somos familia”

Emiro llamó la atención al escribir un mensaje de despedida a Karola, tras su ingreso a La casa de los famosos 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos
Emiro se despidió de Karola tras su ingreso a La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras confirmar su ingreso a La casa de los famosos, Karola recibió muchos mensajes de apoyo a través de sus redes sociales. Uno de los que más llamó la atención fue el de su mejor amigo, Emiro Navarro, quien conmovió en redes al dedicarle unas emotivas palabras.

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia de Karola y Emiro Navarro?

En redes afirman que la historia de Karol Alcendra y Emiro Navarro es la de una amistad profunda que ha sido central en las últimas temporadas de La casa de los famosos. Ambos creadores de contenido son originarios de la costa colombiana y su relación comenzó antes de la fama nacional.

¿Cuál es la historia de Karola y Emiro Navarro?
La historia de Karola y Emiro Navarro / (Fotos del Canal RCN)

Pese a algunos momentos de distanciamiento que se evidenciaron en el 2025, en diferentes ocasiones han dejado claro que se cuidan mutuamente frente a las cámaras y en las redes sociales, manteniendo una lealtad que ellos mismos definen como "hasta la muerte".

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Karola sobre Emiro Navarro?

En diversos espacios, la cartagenera ha dejado claro que Emiro no es solo su amigo, sino uno de sus principales referentes. Karola ha declarado que Navarro es su "hermano", destacando que han estado presentes el uno para el otro desde antes de que los realities formaran parte de sus vidas.

¿Qué ha dicho Karola sobre Emiro Navarro?
Karola revela detalles de su amistad con Emiro Navarro / (Fotos del Canal RCN)

La infuencer ha confesado que Emiro es una persona muy importante en su vida y que le dolería que, debido a rumores y comentarios malintencionados, se deteriorara su amistad con el creador de contenido.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que le dedicó Emiro Navarro a Karola?

Tras confirmar la llegada de Karola a La casa de los famosos, Emiro se ha mostrado muy activo y emocionado en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido enterneció en redes con un mensaje de apoyo a su amiga.

Nadie se va a interponer entre nosotros

Este mensaje fue aplaudido por muchos fans, quienes destacaron que su amistad va más allá de las redes y se basa en el cariño y apoyo mutuo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe y Marilyn Patiño hacen baile viral. Sara Uribe

Marilyn Patiño y Sara Uribe se llevaron elogios por su baile viral tras salir de La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Sara Uribe conquistaron las redes al protagonizar un baile viral en su visita a La Mega tras su eliminación.

Sara Uribe sorprendió al revelar su top 3 de finalistas en La casa de los famosos Sara Uribe

Sara Uribe sorprendió al revelar su top 3 de finalistas en La casa de los famosos: ¡No está Manuela!

Sara Uribe reveló su top 3 de finalistas en La casa de los famosos y sorprendió al dejar por fuera a Manuela Gómez, su amiga.

Así reaccionaron los participantes. Mariana Zapata

Así reaccionaron Valentino, Beba y Mariana al ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia 3

Valentino Lázaro, Beba y Mariana Zapata dieron sus impresiones sobre la llegada de Karola y dejaron clara su postura en el juego.

Lo más superlike

A un mes de su partida, Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Ciro Quiñonez compartió un recuerdo junto a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea que marcó la música popular.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia - Yeison Jiménez en el Megaland. Sara Uribe

Sara Uribe envió estremecedor mensaje a la esposa de Yeison Jiménez tras enterarse de su muerte

Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película Talento internacional

Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano