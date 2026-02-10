Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos, “somos familia”
Emiro llamó la atención al escribir un mensaje de despedida a Karola, tras su ingreso a La casa de los famosos 2026.
Tras confirmar su ingreso a La casa de los famosos, Karola recibió muchos mensajes de apoyo a través de sus redes sociales. Uno de los que más llamó la atención fue el de su mejor amigo, Emiro Navarro, quien conmovió en redes al dedicarle unas emotivas palabras.
¿Cuál es la historia de Karola y Emiro Navarro?
En redes afirman que la historia de Karol Alcendra y Emiro Navarro es la de una amistad profunda que ha sido central en las últimas temporadas de La casa de los famosos. Ambos creadores de contenido son originarios de la costa colombiana y su relación comenzó antes de la fama nacional.
Pese a algunos momentos de distanciamiento que se evidenciaron en el 2025, en diferentes ocasiones han dejado claro que se cuidan mutuamente frente a las cámaras y en las redes sociales, manteniendo una lealtad que ellos mismos definen como "hasta la muerte".
¿Qué ha dicho Karola sobre Emiro Navarro?
En diversos espacios, la cartagenera ha dejado claro que Emiro no es solo su amigo, sino uno de sus principales referentes. Karola ha declarado que Navarro es su "hermano", destacando que han estado presentes el uno para el otro desde antes de que los realities formaran parte de sus vidas.
La infuencer ha confesado que Emiro es una persona muy importante en su vida y que le dolería que, debido a rumores y comentarios malintencionados, se deteriorara su amistad con el creador de contenido.
¿Cuál fue el mensaje que le dedicó Emiro Navarro a Karola?
Tras confirmar la llegada de Karola a La casa de los famosos, Emiro se ha mostrado muy activo y emocionado en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido enterneció en redes con un mensaje de apoyo a su amiga.
Nadie se va a interponer entre nosotros
Este mensaje fue aplaudido por muchos fans, quienes destacaron que su amistad va más allá de las redes y se basa en el cariño y apoyo mutuo.