Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Ha pasado un mes desde la tragedia aérea que enluta a la música popular y que marcó un antes y un después para quienes compartieron escenario, sueños y amistad con Yeison Jiménez.

El cantante compartió en sus historias de Instagram un video grabado tiempo atrás, donde aparece junto a Yeison Jiménez a bordo de un yate, cantando, riendo y disfrutando de un momento de descanso lejos de los compromisos laborales.

¿Cómo recordó Ciro Quiñonez a Yeison Jiménez?

Para Ciro Quiñonez, recordar a Yeison no significa quedarse anclado al dolor, sino honrar la vida compartida, el video publicado no fue casual, refleja la esencia de quien era Yeison fuera de los reflectores, un hombre sencillo, cercano y apasionado por la música.

Este tipo de homenajes han servido para que el duelo no sea silencioso, al contrario, se ha transformado en una conversación colectiva donde colegas, fans y amigos comparten canciones, anécdotas y momentos que mantienen viva su memoria.

¿Qué huella dejó Yeison Jiménez en la música popular?

Yeison Jiménez no solo conquistó escenarios, desde muy joven mostró una determinación poco común, apostando por su talento cuando el panorama no era fácil. Sus letras, cargadas de emoción, conectaron con miles de personas que encontraron en su música un reflejo de sus propias historias.

Hoy se cumple un mes desde la partida del cantante de música popular Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

A un mes de su partida, sus canciones siguen sonando con fuerza, no como un eco del pasado, sino como un legado que continúa acompañando vidas. Su voz permanece en playlists, reuniones familiares y recuerdos personales, confirmando que el impacto de un artista va más allá de su presencia física.

¿Qué se sabe sobre la investigación del accidente de Yeison Jiménez?

La Aeronáutica Civil dio a conocer un informe preliminar donde señaló que la aeronave se encontraba en condiciones aptas para volar, que el clima era favorable y que el piloto contaba con amplia experiencia.

Ciro Quiñonez compartió un video junto a Yeison Jiménez en sus historias de Instagram. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, hasta ahora no se ha divulgado un informe final que esclarezca por completo las causas del accidente.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores esperan respuestas, aunque muchos coinciden en que ninguna explicación podrá llenar el vacío que dejó su partida.

A un mes de la tragedia, el recuerdo de Yeison Jiménez sigue vivo en cada canción, en cada historia compartida y en gestos como el de Ciro Quiñónez, quien decidió convertir la nostalgia en un homenaje sincero.