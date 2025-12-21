Yina Calderón no ocultó su molestia ante el encuentro de 'La Toxi' y Melissa: "La gente es blanco o negro"

El mundo del entretenimiento digital colombiano amaneció con una nueva polémica protagonizada por Yina Calderón, quien no guardó silencio ante el reciente reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate.

Las dos influencers, que compartieron momentos en La casa de los famosos Colombia, protagonizaron un encuentro que rápidamente llamó la atención en redes sociales, pero que parece no haber sido del agrado de la empresaria de fajas.

"Pa' mi la gente es blanco o negro, no es gris... y eso es frío o es caliente, pero no es tibio", sentenció Calderón/ Archivo RCN

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante el encuentro de La Toxi Costeña con Melissa Gate?

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Yina Calderón expresó públicamente su postura frente a este acercamiento. "¿Que qué pienso del junte de La Toxi con Melissa? Ella verá, pa' mi la gente es blanco o negro, no es gris... y eso es frío o es caliente, pero no es tibio", sentenció Calderón, dejando poco espacio para interpretaciones ambiguas.

Con estas palabras, la también creadora de contenido habría dejado entrever que, para ella, las lealtades son absolutas. Si bien no mencionó explícitamente un distanciamiento con La Toxi Costeña, su declaración fue interpretada por muchos seguidores como una forma de marcar su posición clara frente a este reencuentro que, evidentemente, no le agradó.

¿Por qué Yina se habría molestado por el reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate?

Para entender la magnitud de esta situación, hay que retroceder a La casa de los famosos Colombia, donde Yina Calderón y La Toxi Costeña desarrollaron una sólida amistad. Las dos fueron prácticamente inseparables durante gran parte de la competencia, conformando el grupo de las "chicas fuego" junto a Karina García y otras participantes.

Su conexión fue tan evidente que cuando ambas se reencontraron en el loft durante una dinámica del programa, corrieron a abrazarse expresando felicidad por volverse a ver. En aquel momento, parecía que su vínculo se extendería más allá del reality.

Sin embargo, la relación de Yina con Melissa Gate fue completamente opuesta. Desde el primer día en que la antioqueña ingresó a la casa, las tensiones fueron evidentes. Los roces entre ambas se convirtieron en uno de los mayores atractivos del programa, con cruces de palabras que iban desde críticas al vestuario hasta acusaciones más serias relacionadas con temas de salud.

Lo curioso de esta historia es que, tras el final del reality, la relación entre Yina y Melissa se transformó, mostrando una postura más conciliadora que motivó acercamientos y algunas apariciones juntas. Parecía que el tiempo fuera de la casa había puesto fin a los desacuerdos y que ambas podrían mantener, si no una amistad, al menos una relación cordial.

No obstante, esa tregua fue efímera. Desde el evento Stream Fighters 4 y el controvertido abandono de Yina en su combate contra Andrea Valdiri, la relación entre las dos volvió a deteriorarse. Los intercambios de declaraciones a través de redes sociales se volvieron cada vez más frecuentes y contundentes.

Esto, es lo que ha causado la reacción molesta de Yina sobre este junte, pues no considera leal que su amiga esté compartiendo con una persona que no es grata para ella.

Yina sigue considerando que sus únicas amigas son sus hermanas/ Archivo RCN