Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón no ocultó su molestia ante el encuentro de 'La Toxi' y Melissa: "La gente es blanco o negro"

La empresaria de fajas Yina Calderón dejó claro que no le interesa tener una amistad con personas que no sean leales.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Yina Calderón no guardó silencio ante el reciente reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate
Yina Calderón no guardó silencio ante el reciente reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate/ Archivo RCN

El mundo del entretenimiento digital colombiano amaneció con una nueva polémica protagonizada por Yina Calderón, quien no guardó silencio ante el reciente reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate.

Las dos influencers, que compartieron momentos en La casa de los famosos Colombia, protagonizaron un encuentro que rápidamente llamó la atención en redes sociales, pero que parece no haber sido del agrado de la empresaria de fajas.

"Pa' mi la gente es blanco o negro, no es gris... y eso es frío o es caliente, pero no es tibio", sentenció Calderón
"Pa' mi la gente es blanco o negro, no es gris... y eso es frío o es caliente, pero no es tibio", sentenció Calderón/ Archivo RCN

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante el encuentro de La Toxi Costeña con Melissa Gate?

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Yina Calderón expresó públicamente su postura frente a este acercamiento. "¿Que qué pienso del junte de La Toxi con Melissa? Ella verá, pa' mi la gente es blanco o negro, no es gris... y eso es frío o es caliente, pero no es tibio", sentenció Calderón, dejando poco espacio para interpretaciones ambiguas.

Con estas palabras, la también creadora de contenido habría dejado entrever que, para ella, las lealtades son absolutas. Si bien no mencionó explícitamente un distanciamiento con La Toxi Costeña, su declaración fue interpretada por muchos seguidores como una forma de marcar su posición clara frente a este reencuentro que, evidentemente, no le agradó.

¿Por qué Yina se habría molestado por el reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate?

Para entender la magnitud de esta situación, hay que retroceder a La casa de los famosos Colombia, donde Yina Calderón y La Toxi Costeña desarrollaron una sólida amistad. Las dos fueron prácticamente inseparables durante gran parte de la competencia, conformando el grupo de las "chicas fuego" junto a Karina García y otras participantes.

Su conexión fue tan evidente que cuando ambas se reencontraron en el loft durante una dinámica del programa, corrieron a abrazarse expresando felicidad por volverse a ver. En aquel momento, parecía que su vínculo se extendería más allá del reality.

Sin embargo, la relación de Yina con Melissa Gate fue completamente opuesta. Desde el primer día en que la antioqueña ingresó a la casa, las tensiones fueron evidentes. Los roces entre ambas se convirtieron en uno de los mayores atractivos del programa, con cruces de palabras que iban desde críticas al vestuario hasta acusaciones más serias relacionadas con temas de salud.

Lo curioso de esta historia es que, tras el final del reality, la relación entre Yina y Melissa se transformó, mostrando una postura más conciliadora que motivó acercamientos y algunas apariciones juntas. Parecía que el tiempo fuera de la casa había puesto fin a los desacuerdos y que ambas podrían mantener, si no una amistad, al menos una relación cordial.

No obstante, esa tregua fue efímera. Desde el evento Stream Fighters 4 y el controvertido abandono de Yina en su combate contra Andrea Valdiri, la relación entre las dos volvió a deteriorarse. Los intercambios de declaraciones a través de redes sociales se volvieron cada vez más frecuentes y contundentes.

Esto, es lo que ha causado la reacción molesta de Yina sobre este junte, pues no considera leal que su amiga esté compartiendo con una persona que no es grata para ella.

Yina sigue considerando que sus únicas amigas son sus hermanas
Yina sigue considerando que sus únicas amigas son sus hermanas/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

'La Segura' encendió hace pocas horas las redes sociales al compartir unas fotografías en sus historias de Instagram, con las que generó reacciones inmediatas de sus fans. La Segura

¿Se casó con Ignacio? La Segura emocionó a los internautas al revelar que tendría matrimonio

La creadora de contenido La Segura reveló además que sus fanáticos quedarían flechados con su vestido.

La presentadora Jessica Cediel recibe condolencias de famosos por muerte de su padre. Jessica Cediel

Falleció el papá de Jessica Cediel: estos famosos le han enviado condolencias a la presentadora

Jessica Cediel dio a conocer la muerte de su papá con un conmovedor video y sus amigos y colegas famosos no han dudado en reaccionar.

¿Por qué aseguran que Karina García se le declaró a Westcol? Esto fue lo que le dijo Ana Karina Soto

Karina García abrió la puerta para un noviazgo con Westcol: "esta noche no sé qué va a pasar"

Karina García cruzó contundentes palabras con el streamer Westcol y hasta le hizo tremenda declaración en plena transmisión.

Lo más superlike

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad. Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

“Te me fuiste”, Jessica Cediel compartió en redes sociales un desgarrador mensaje, confirmando el fallecimiento de su papá.

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación