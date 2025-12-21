La Segura presiona a Ignacio Baladán sobre su boda religiosa, ¿concretaron fecha?

E

n las últimas horas, los nombres de La segura e Ignacio Baladán se hicieron tendencia luego de que muchos creyeran que se estaba por llevar a cabo su ceremonia de matrimonio. Pues ella compartió unas fotografías donde anunció que tendría matrimonio y hasta hizo una expectativa de su hermoso vestido.

Sin embargo, se estaba refiriendo a una boda a la que asistió junto a su esposo, pero esta vez como invitados. Desde luego, la confusión no pasó desapercibida y los rumores y hasta emoción de sus fanáticos no tardó en llegar.

La Segura sigue demostrando que casarse es uno de los sueños más grandes en su vida/ Archivo RCN

¿Qué le dijo La Segura a Ignacio Baladán para presionarlo con la fecha de su boda?

El amor estaba en el aire y La Segura no perdió la oportunidad para lanzar una pregunta que muchos de sus seguidores también se han hecho: ¿cuándo será la boda religiosa con Ignacio Baladán? Tras asistir a una celebración nupcial llena de alegría y romance, la caleña lanzó la indirecta, recordándole a Ignacio que todavía les falta sellar su amor en el altar.

Ante esto, el uruguayo no pudo contener su sonrisa, pues sabe que el estilo gracioso y muy honesto de su esposa no tarda en estar presente, pero por lo menos, públicamente, no dio una respuesta al respecto.

Y es que, aunque para muchos pareciera solo una broma, la pregunta tiene un fondo de verdad innegable. Quienes siguen la historia de amor de La Segura saben que casarse por la iglesia ha sido uno de sus sueños más grandes desde que era pequeña. La ilusión de caminar hacia el altar con el vestido de novia perfecto, rodeada de sus seres queridos y recibiendo la bendición religiosa, es algo que la creadora de contenido ha compartido abiertamente con sus millones de seguidores.

Ignacio Baladán y La Segura, ¿ya están casados?

Para entender el contexto de esta divertida interrogante, hay que recordar que La Segura e Ignacio Baladán ya están casados legalmente. La pareja contrajo matrimonio por lo civil el pasado 30 de diciembre de 2024, en una ceremonia íntima que compartieron únicamente con sus familiares más cercanos.

Sin embargo, esa ceremonia siempre fue vista como un paso transitorio, una formalización necesaria antes de la llegada de su bebé Lucca. Desde el principio, ambos fueron claros al explicar que su verdadero sueño era celebrar una boda por todo lo alto en la iglesia, rodeados de todas las personas que los quieren.

La historia de esta postergación comenzó cuando el amor de La Segura e Ignacio Baladán les dio la sorpresa más hermosa: estaban esperando un bebé. El anuncio del embarazo transformó todos sus planes de boda, que originalmente estaban programados para junio de 2024.

¿Cuándo será la boda de Ignacio Baladán y La Segura?

Por ahora, no hay una fecha confirmada para la boda religiosa de La Segura e Ignacio Baladán. Lo que sí está claro es que cuando ese momento llegue, será una celebración memorable que seguramente compartirán con todos sus seguidores, quienes han sido testigos fieles de cada paso de su historia de amor.

Mientras ese día llega, la pareja continúa disfrutando de su matrimonio legal, de la paternidad y de todos los momentos especiales que constantemente presumen en sus redes sociales, mostrando el enorme amor que se tienen y los aprendizajes que siguen teniendo como esposos y padres primerizos.

