Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

"Prefiero hablar con honestidad": Yina Calderón aclara qué tipo de relación tiene con Asaff Torres

Tras los rumores de noviazgo, la empresaria de fajas Yina Calderón detalló lo que está pasando entre ellos.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
"Prefiero hablar con honestidad": Yina Calderón aclara qué tipo de relación tiene con Asaff Torres
"Prefiero hablar con honestidad": Yina Calderón aclara qué tipo de relación tiene con Asaff Torres/ Archivo RCN

Tras semanas de especulaciones, rumores y comentarios de todo tipo en redes sociales, Yina Calderón decidió ponerle punto final a las dudas sobre su relación con Asaf Torres. En una entrevista reciente con su hermana Leonela, la influencer huilense abordó el tema de frente y con la honestidad que la caracteriza, dejando claro cuál es realmente su vínculo con el cantante puertorriqueño.

Esto, para responderle no solo a su hermana, sino a los miles de seguidores, que siguen con la incertidumbre sobre qué tipo de vínculo hay entre ellos.

"Prefiero que sepan la verdad", expresó la creadora de contenido, dejando claro que con el puertorriqueño sí podría surgir una relación sin etiquetas ni compromisos
"Prefiero que sepan la verdad", expresó la creadora de contenido, dejando claro que con el puertorriqueño sí podría surgir una relación sin etiquetas ni compromisos/ Archivo RCN

Artículos relacionados

¿Qué relación sostiene Yina Calderón con Asaf Torres?

Con su característico estilo sin filtros, Yina explicó que entre ella y Asaf no existe una relación sentimental formal. La razón, según sus propias palabras, es que ambos tienen formas de pensar y proyectos de vida distintos que no necesariamente están alineados para una relación de pareja tradicional.

Sin embargo, la empresaria fue clara al reconocer que eso no significa que no haya nada entre ellos. "Sí hay afinidad, atracción y buena química, yo sí repetiría con Asaf si estoy soltera, pero creo que yo no soy lo que él busca y él no es lo que yo busco", admitió Calderón, dejando entrever que su conexión va más allá de una simple amistad, aunque tampoco se puede catalogar como un noviazgo.

Yina Calderón no cierra la puerta para volver a tener algo con Asaf Torres

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue el énfasis que puso en ser transparente con su audiencia. Yina fue enfática en que prefiere hablar con honestidad frente a sus seguidores, en lugar de vender una historia que no corresponde a la realidad o crear expectativas falsas sobre un romance que no existe en los términos tradicionales.

"Prefiero que sepan la verdad", expresó la creadora de contenido, dejando claro que con el puertorriqueño sí podría surgir una relación sin etiquetas ni compromisos, ya que destaca que la han pasado muy bien y que mientras ambos estén solteros y quieran frecuentarse, no ve impedimento alguno.

Como era de esperarse, las declaraciones de Yina generaron diversas reacciones en las plataformas digitales. Mientras algunos seguidores aplaudieron su honestidad, otros lo tomaron de mala manera, pues aseguran que esos vínculos no deberían ser un patrón que se presuma en redes, pues sostienen que por ello se fomentan tantas relaciones sin propósito.

Yina explicó que entre ella y Asaf no existe una relación sentimental formal
Yina explicó que entre ella y Asaf no existe una relación sentimental formal/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Falleció el actor español Celso Bugallo, quien ganó un premio Goya por su actuación en 'Mar adentro'. Talento internacional

Falleció el actor Celso Bugallo, quien recibió el Premio Goya por la película ‘Mar adentro’

El actor español Celso Bugallo falleció a sus 78 años y dejó un gran legado en el cine, incluyendo su actuación en ‘Mar adentro’ que lo llevó a ganar en 2005 el premio Goya.

La también creadora de contenido no solo tiene millones de seguidores, sino que también ha tenido algunos de tractores en el medio Valentina Taguado

Valentina Taguado responde sin filtros a quienes hablan mal de ella tras ayudarlos: "Agradece que se fueron"

La locutora Valentina Taguado fue viral tras desahogarse contra quienes no saben valorar la amistad que se ofrece.

Gregorio Pernía enternece con video con su bebé de un mes de nacido en medio de la navidad. Gregorio Pernía

Gregorio Pernía enternece al mostrarse con su bebé de 1 mes de nacido en medio de la navidad

El actor Gregorio Pernía les reveló a sus seguidores cómo pasa la navidad con su hijo menor, Gregorio, y conmueve las redes.

Lo más superlike

El modelo Renzo Meneses es un participante confirmado para La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: Renzo Meneses es el nuevo participante confirmado por el Jefe

Este actor y modelo bogotano llega a la casa más famosa de Colombia a dejar huella y no va a permitir que nadie lo moleste en el proceso.

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad. Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?