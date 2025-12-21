"Prefiero hablar con honestidad": Yina Calderón aclara qué tipo de relación tiene con Asaff Torres

Tras semanas de especulaciones, rumores y comentarios de todo tipo en redes sociales, Yina Calderón decidió ponerle punto final a las dudas sobre su relación con Asaf Torres. En una entrevista reciente con su hermana Leonela, la influencer huilense abordó el tema de frente y con la honestidad que la caracteriza, dejando claro cuál es realmente su vínculo con el cantante puertorriqueño.

Esto, para responderle no solo a su hermana, sino a los miles de seguidores, que siguen con la incertidumbre sobre qué tipo de vínculo hay entre ellos.

"Prefiero que sepan la verdad", expresó la creadora de contenido, dejando claro que con el puertorriqueño sí podría surgir una relación sin etiquetas ni compromisos

¿Qué relación sostiene Yina Calderón con Asaf Torres?

Con su característico estilo sin filtros, Yina explicó que entre ella y Asaf no existe una relación sentimental formal. La razón, según sus propias palabras, es que ambos tienen formas de pensar y proyectos de vida distintos que no necesariamente están alineados para una relación de pareja tradicional.

Sin embargo, la empresaria fue clara al reconocer que eso no significa que no haya nada entre ellos. "Sí hay afinidad, atracción y buena química, yo sí repetiría con Asaf si estoy soltera, pero creo que yo no soy lo que él busca y él no es lo que yo busco", admitió Calderón, dejando entrever que su conexión va más allá de una simple amistad, aunque tampoco se puede catalogar como un noviazgo.

Yina Calderón no cierra la puerta para volver a tener algo con Asaf Torres

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue el énfasis que puso en ser transparente con su audiencia. Yina fue enfática en que prefiere hablar con honestidad frente a sus seguidores, en lugar de vender una historia que no corresponde a la realidad o crear expectativas falsas sobre un romance que no existe en los términos tradicionales.

"Prefiero que sepan la verdad", expresó la creadora de contenido, dejando claro que con el puertorriqueño sí podría surgir una relación sin etiquetas ni compromisos, ya que destaca que la han pasado muy bien y que mientras ambos estén solteros y quieran frecuentarse, no ve impedimento alguno.

Como era de esperarse, las declaraciones de Yina generaron diversas reacciones en las plataformas digitales. Mientras algunos seguidores aplaudieron su honestidad, otros lo tomaron de mala manera, pues aseguran que esos vínculos no deberían ser un patrón que se presuma en redes, pues sostienen que por ello se fomentan tantas relaciones sin propósito.

Yina explicó que entre ella y Asaf no existe una relación sentimental formal