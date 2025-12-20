Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así es la vida de Ariadna Gutiérrez tras 10 años de perder la corona

Diez años después Ariadna Gutiérrez habla de las secuelas emocionales y su proceso de reconstrucción.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ariadna Gutiérrez
Así fue la aparición de Ariadna Gutiérrez en la Semana de Alta Costura de París | Foto AFP/ Valery Hache

Han pasado diez años desde una de las noches más recordadas y dolorosas en la historia de los certámenes, en el que Ariadna Gutiérrez, quedó marcada por un error que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos.

Su nombre fue anunciado como el de la mujer más bella del planeta, recibió la corona, caminó emocionada por el escenario y minutos después todo se desmoronó.

¿Cómo impactó el error de Steve Harvey en la vida de Ariadna Gutiérrez?

Ariadna ha reconocido con el paso de los años que aquel episodio afectó su salud emocional de manera severa, tras el certamen, decidió desaparecer del ojo público durante un tiempo para recomponerse y entender cómo seguir adelante.

Ariadna Gutiérrez
Ariadna Gutiérrez fue coronada y despojada del título en minutos en Miss Universo (AFP/ Ethan Miller)

En entrevistas posteriores, habló con honestidad sobre la oscuridad que atravesó y cómo ese episodio la llevó a cuestionar su valor personal, sin embargo, ese mismo momento terminó convirtiéndose en un punto de quiebre que la obligó a replantearse su identidad más allá de una corona y un título.

¿Cómo logró reconstruir su carrera después del escándalo?

Lejos de rendirse, Ariadna tomó la decisión de reinventarse. Apostó por una carrera internacional en el modelaje, trabajando con marcas, participando en campañas publicitarias y desfiles fuera de Colombia.

 

Su incursión en la actuación marcó otro paso clave, participó en producciones cinematográficas y series, entre ellas una película de acción de alto perfil donde compartió escenas con figuras reconocidas de Hollywood.

¿Quién es Ariadna Gutiérrez hoy, diez años después?

Actualmente, Ariadna se muestra como una mujer más consciente, fuerte y conectada con su proceso interior, además de su trabajo en el entretenimiento, ha desarrollado una presencia sólida como creadora de contenido, donde comparte reflexiones sobre autoestima, resiliencia y crecimiento personal.

Ariadna Gutiérrez es la modelo del más reciente videoclip de Maluma, Bronceador.
A 10 años del error más famoso de los reinados, Ariadna sigue brillando. Foto AFP/Dave Kotinsky

Más que haber representado a Colombia, Ariadna es hoy un símbolo de reconstrucción y ha aprendido a mirar aquel episodio no como una condena, sino como una experiencia que la obligó a descubrir quién era realmente cuando se apagaron las luces del escenario.

