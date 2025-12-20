Prometida de Jhonny Rivera reveló la razón por la que no comprará su vestido de boda

Ya están en marcha los preparativos para la boda de Jhonny Rivera y Jenny López. La pareja de artistas se convertirá en marido y mujer en el 2026 tras más de dos años de noviazgo.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

El cantante de música popular y su novia han sabido sortear las críticas y ahora están a punto de dar un paso definitivo en sus vidas.

En su momento, hubo cuestionamientos contra ambos, debido a los 28 años de diferencia, sin embargo, con el tiempo han logrado salir airosos de distintas situaciones y ahora anhelan el momento en que darán el sí definitivo en el altar.

¿Qué decisión anunció Jenny López, novia de Jhonny Rivera, sobre su vestido de novia?

En medio de una dinámica con sus seguidores en redes sociales, Jenny soltó un nuevo detalle respecto a cómo se prepara para su matrimonio con el cantautor colombiano.

“¿Dónde mandaste a hacer el vestido de tu boda?”, preguntó un seguidor, y ella aprovechó para dejar clara su postura frente a adquirir un vestido de estas características para ser utilizado un solo día.

Hay opiniones divididas respecto a esto porque el matrimonio es un momento casi que irrepetible en la vida de uno, pero yo no mandé a hacer mi vestido ni lo voy a comprar, lo voy a rentar. No me parece que, aunque es un momento muy especial, se justifique un costo tan alto, que tiene un vestido de novia, para usarlo una vez en la vida; así que no lo mandé a hacer a ningún lado, lo voy a rentar



Los internautas reaccionaron frente a esta decisión de la prometida de Jhonny. Algunos la apoyaron y dijeron que es una decisión financieramente muy inteligente, mientras que otros insinuaron que, quizá, no será la única vez que se case.

Jhonny Rivera ya confirmó la fecha en que se casará con su novia, Jenny López. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

“Lo vas a repetir linda, no solo te vas a casar una sola vez”, comentó una usuaria, mientras que otro internauta opinó: “finanzas inteligentes”.

¿Cuándo se van a casar Jenny López y Jhonny Rivera?

La fecha en la que se celebrará el matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera está confirmada. El evento se celebrará en febrero del 2026 y, según ha trascendido, será una ceremonia a la que solo asistirán familiares y personas allegadas a la pareja. Además, se hará bajo la tradición católica.

Jhonny le pidió matrimonio a su novia en medio del concierto que realizó en el Movistar Arena de Bogotá, el primero de esta magnitud para el pereirano. El artista aprovechó la atención del momento para proponerle matrimonio a la joven, con quien oficializó su relación a mediados de julio del 2023.

Jhonny Rivera y Jenny López subirán al altar a principios del próximo año. (Foto Canal RCN)

¿Jhonny Rivera se hará un procedimiento para cambiar su físico?

Jhonny Rivera es muy activo en redes sociales y allí aprovechó para resolver una duda sobre su vida privada. El cantautor reveló si planea someterse a un procedimiento estético.

En particular, un cibernauta le preguntó si ha pensado en hacerse una intervención para disminuir la barriga y marcar el abdomen. Rivera explicó que no lo ha contemplado debido a que con ejercicio lo puede lograr en una semana. Sin embargo, mencionó que ya no seguiría enfocado en esta zona de su cuerpo debido a que su semblante solía cambiar para mal.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al presentar a la nueva integrante de su familia

El pereirano espera cerrar el año como mejor le gusta: cantando, mientras aguarda por febrero del 2026, fecha en que espera declararse amor eterno con Jenny López, quien, además, es corista de su agrupación.