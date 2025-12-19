Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al presentar a la nueva integrante de su familia

La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López no caben de la dicha luego de darle la bienvenida a su 'hija'.

¿Cómo presentaron a la nueva integrante de su familia Jhonny Rivera y Jenny López?

Jenny López fue la encargada de revelarles a sus seguidores la noticia de la llegada de la nueva integrante de su relación con el artista.

La cantante les reveló a sus seguidores que para esta Navidad estaba preocupada por qué regalarle a Jhonny Rivera.

Estamos en una temporada y época demasiado linda y así como el año pasado no sabía que darle de regalito a Jhonny en esta Navidad y pensaba en algo muy creativo.

Jenny López les reveló a sus seguidores que decidió comprarle a su prometido una mini donkey, un burro miniatura o enano.

Les presento mi regalo, es una mini donkey, hembrita.

Jenny López le dio la bienvenida a nueva integrante a su familia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera al conocer a su nueva hija?

Jenny López mostró el equino de color café peludo que le compró a Jhonny Rivera para dárselo de Navidad.

La cantante mostró la reacción de Jhonny Rivera al ver el regalo que le dio su pareja, expresando su emoción por este detalle.

Ay, no lo puedo creer, qué es esta hermosura, Dios mío. ¿Quién es hemocha y mimada? Se dejó poner el moño y todo.

El artista de música popular aseguró que no podía haber recibido mejor regalo de su pareja y solo les hizo una petición a sus seguidores.

Muchas gracias, está súper tierna. Qué regalazo, mi amor, ¿quién iba a pensar? Necesitamos un nombre.

¿Cuál fue la petición que hizo Jhonny Rivera y Jenny López?

La petición que la pareja de música popular les hizo a sus seguidores fue acerca de ideas para darle nombre a esta nueva integrante de su familia.

Aunque Jenny aseguró que ya le tenía una forma de dirigirse, el cantante quiso poner a votación de sus seguidores el posible nombre del animal.