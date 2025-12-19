Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al presentar a la nueva integrante de su familia

La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López conmueven al presentar a la nueva integrante de su familia y piden ideas para su nombre.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jhonny Rivera y Jenny López presentaron
Jhonny Rivera y Jenny López presentaron a la nueva integrante. (Foto Canal RCN)

La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López no caben de la dicha luego de darle la bienvenida a su 'hija'.

Artículos relacionados

¿Cómo presentaron a la nueva integrante de su familia Jhonny Rivera y Jenny López?

Jenny López fue la encargada de revelarles a sus seguidores la noticia de la llegada de la nueva integrante de su relación con el artista.

La cantante les reveló a sus seguidores que para esta Navidad estaba preocupada por qué regalarle a Jhonny Rivera.

Estamos en una temporada y época demasiado linda y así como el año pasado no sabía que darle de regalito a Jhonny en esta Navidad y pensaba en algo muy creativo.

Jenny López les reveló a sus seguidores que decidió comprarle a su prometido una mini donkey, un burro miniatura o enano.

Les presento mi regalo, es una mini donkey, hembrita.

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera
Jenny López le dio la bienvenida a nueva integrante a su familia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera al conocer a su nueva hija?

Jenny López mostró el equino de color café peludo que le compró a Jhonny Rivera para dárselo de Navidad.

La cantante mostró la reacción de Jhonny Rivera al ver el regalo que le dio su pareja, expresando su emoción por este detalle.

Ay, no lo puedo creer, qué es esta hermosura, Dios mío. ¿Quién es hemocha y mimada? Se dejó poner el moño y todo.

El artista de música popular aseguró que no podía haber recibido mejor regalo de su pareja y solo les hizo una petición a sus seguidores.

Muchas gracias, está súper tierna. Qué regalazo, mi amor, ¿quién iba a pensar? Necesitamos un nombre.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la petición que hizo Jhonny Rivera y Jenny López?

La petición que la pareja de música popular les hizo a sus seguidores fue acerca de ideas para darle nombre a esta nueva integrante de su familia.

Aunque Jenny aseguró que ya le tenía una forma de dirigirse, el cantante quiso poner a votación de sus seguidores el posible nombre del animal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de B-King conmovió al recordar al cantante con un desgarrador mensaje previo a Navidad Talento nacional

Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad

A pocos días de Navidad, mamá de B-King recordó al difunto cantante con desgarrador mensaje que conmovió a sus fans.

Yeferson Cossio sorprendió al interactuar con un animal exótico. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa revuelo al interactuar con una especie exótica: "Los animales siempre me quieren”

Yeferson Cossio sorprendió en redes al compartir un momento inesperado junto a un animal exótico durante su estadía en Cartagena.

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

El anuncio de Jessi Uribe que nadie esperaba y que tomó por sorpresa a sus fanáticos

Jessi Uribe sorprendió con anuncio inesperado que desató emoción entre sus seguidores.

Lo más superlike

Marilyn Patiño en la casa de los famosos La casa de los famosos

Marilyn Patiño, la actriz caleña que entra a La casa de los famosos Colombia 2026

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 2026 con una gran trayectoria en la TV dispuesta a mostrar una nueva faceta de ella.

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?