Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura celebra su cumpleaños y así luce en sus primeras fotografías

La Segura celebró su cumpleaños número 33 compartiendo fotos llenas de significado y un tierno momento familiar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura comparte momento divertido y natural con su bebé
La Segura enternece a seguidores mostrando recuerdos familiares. (Foto: Canal RCN)

La Segura celebró un nuevo año de vida demostrando que crecer no siempre significa perder la esencia y compartió con sus millones de seguidores varios momentos de su cumpleaños número 33.

A través de sus redes sociales, la también empresaria publicó una serie de fotografías alusivas a esta nueva vuelta al sol, acompañadas de reflexiones que conectaron de inmediato con su comunidad digital.

Artículos relacionados

¿Cómo vivió La Segura la llegada de sus 33 años?

En su mensaje, confesó sentirse mentalmente como si aún tuviera 27 años, y destacó lo mucho que ha aprendido a lo largo del camino y cómo hoy se siente más conectada consigo misma que nunca.

 

En la descripción de su publicación, habló de madurez sin rigidez, de aprendizajes que no pesan y de una mentalidad que se mantiene joven gracias a la curiosidad, el humor y la capacidad de adaptarse.

Sus palabras resonaron especialmente entre seguidores que atraviesan edades similares y que encuentran en ella un reflejo realista de lo que significa crecer sin renunciar a la alegría.

Artículos relacionados

¿Qué momento familiar marcó su cumpleaños?

Uno de los instantes más comentados no apareció en el feed principal, sino en las historias de Instagram.

La Segura mostró un emotivo momento familiar junto a su mamá, Alexa Mena, y su abuela.
La Segura mostró un emotivo momento familiar junto a su mamá, Alexa Mena, y su abuela. (Foto: Canal RCN)

La Segura compartió un video en el que su mamá, Alexa Mena, y su abuela la despertaron con besos, abrazos y felicitaciones de buenos días, dejando ver la cercanía que mantiene con su núcleo familiar.

La reacción espontánea de La Segura, visiblemente emocionada, fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron la importancia de conservar esos vínculos sin importar la edad ni los logros alcanzados.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje deja La Segura sobre la edad y la esencia personal?

Con esta celebración, La Segura envió un mensaje claro, la edad es más que un número cuando se vive desde la autenticidad, su afirmación de sentirse mentalmente más joven no apunta a negar el paso del tiempo, sino a reivindicar una forma libre y consciente de habitar cada etapa.

La Segura cumple 33 años y asegura que su mente sigue en los 27.
La Segura cumple 33 años y asegura que su mente sigue en los 27. (Foto Canal RCN)

La influencer ha sido abierta sobre sus procesos personales, sus cambios y sus momentos de reconstrucción, lo que ha generado una conexión genuina con su audiencia.

Así, La Segura celebró sus 33 años rodeada de cariño, recordando que el equilibrio entre madurez y frescura es posible cuando se vive con amor propio y raíces familiares sólidas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz celebra el segundo gol de su equipo. Luis Díaz

Esposa de Luis Díaz conmueve al mostrar fotografías de su nuevo embarazo

Descubre las primeras imágenes del embarazo de la esposa de Luis Díaz y cómo un gesto del futbolista ya había anticipado la noticia.

Aida Victoria Merlano y Westcol estarían juntos de nuevo y esta sería la prueba Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol retomaron su relación y esta sería la prueba, según internautas

Aida Victoria Merlano y Westcol son tendencia luego de que internautas señalaran un detalle que confirmarían una reconciliación.

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito Talento internacional

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

El deportista resultó herido tras un choque en una carretera de Nigeria, ocurrido días después de una importante victoria.

Lo más superlike

¿Eidevin López será papá? La casa de los famosos

¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Eidevin López sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía que generó dudas sobre una posible paternidad.

La tradición de usar ropa de color amarillo en Año Nuevo Viral

¿Cuál es el origen del agüero de usar ropa amarilla en Año Nuevo? Este es su significado

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas