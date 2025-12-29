La Segura celebra su cumpleaños y así luce en sus primeras fotografías

La Segura celebró un nuevo año de vida demostrando que crecer no siempre significa perder la esencia y compartió con sus millones de seguidores varios momentos de su cumpleaños número 33.

A través de sus redes sociales, la también empresaria publicó una serie de fotografías alusivas a esta nueva vuelta al sol, acompañadas de reflexiones que conectaron de inmediato con su comunidad digital.

¿Cómo vivió La Segura la llegada de sus 33 años?

En su mensaje, confesó sentirse mentalmente como si aún tuviera 27 años, y destacó lo mucho que ha aprendido a lo largo del camino y cómo hoy se siente más conectada consigo misma que nunca.

En la descripción de su publicación, habló de madurez sin rigidez, de aprendizajes que no pesan y de una mentalidad que se mantiene joven gracias a la curiosidad, el humor y la capacidad de adaptarse.

Sus palabras resonaron especialmente entre seguidores que atraviesan edades similares y que encuentran en ella un reflejo realista de lo que significa crecer sin renunciar a la alegría.

¿Qué momento familiar marcó su cumpleaños?

Uno de los instantes más comentados no apareció en el feed principal, sino en las historias de Instagram.

La Segura mostró un emotivo momento familiar junto a su mamá, Alexa Mena, y su abuela. (Foto: Canal RCN)

La Segura compartió un video en el que su mamá, Alexa Mena, y su abuela la despertaron con besos, abrazos y felicitaciones de buenos días, dejando ver la cercanía que mantiene con su núcleo familiar.

La reacción espontánea de La Segura, visiblemente emocionada, fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron la importancia de conservar esos vínculos sin importar la edad ni los logros alcanzados.

¿Qué mensaje deja La Segura sobre la edad y la esencia personal?

Con esta celebración, La Segura envió un mensaje claro, la edad es más que un número cuando se vive desde la autenticidad, su afirmación de sentirse mentalmente más joven no apunta a negar el paso del tiempo, sino a reivindicar una forma libre y consciente de habitar cada etapa.

La Segura cumple 33 años y asegura que su mente sigue en los 27. (Foto Canal RCN)

La influencer ha sido abierta sobre sus procesos personales, sus cambios y sus momentos de reconstrucción, lo que ha generado una conexión genuina con su audiencia.

Así, La Segura celebró sus 33 años rodeada de cariño, recordando que el equilibrio entre madurez y frescura es posible cuando se vive con amor propio y raíces familiares sólidas.