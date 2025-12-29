Yina Calderón confesó que dudó del apoyo de Karol Samantha a Epa Colombia: “no le tenía fe”

Yina Calderón sorprendió al confesar delante de Karol Samantha, prometida de la influenciadora Epa Colombia, que no le tenía fe frente a la forma en la que enfrentaría la situación legal de la empresaria de keratinas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el rol de Karol Samantha en las empresas de Epa Colombia?

Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre Yina Calderón reveló que se encontraba en las instalaciones de una de las sedes de la empresa de Epa Colombia para realizarse una keratina en su cabello. Sin embargo, más allá de su cambio de look, lo que realmente llamó la atención fueron las palabras que dirigió hacia Karol Samantha, quien se encontraba presente en el lugar.

Yina Calderón habla del rol de la prometida de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

La polémica mujer no midió sus palabras al momento de confesarle a la prometida de Epa Colombia que realmente ella no le tenía fe frente al apoyo que le brindaría a la empresaria una vez fue privada de la libertad, dando a entender que quizá le daría la espalda ahora que se encontraba enfrentando un difícil momento en su vida.

Así quedó registrado en un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

"Yo nunca había conocido a una mujer tan firme como usted. A lo bien, usted es muy parada con Epa... Usted es muy firme y yo no le tenía fe"

¿Cómo reaccionó Karol Samantha a las palabras de Yina Calderón?

Ante la inesperada confesión de Yina Calderón sobre su apoyo hacia Epa Colombia, Karol Samantha soltó una risa nerviosa junto a unas palabras que tomaron por sorpresa, pues la joven manifestó que sabía que Colombia tampoco lo esperaba.

"Y toda Colombia tampoco", manifestó entre risas.

Lo cierto es que desde que Epa Colombia fue privada de la libertad por los delitos cometidos durante las manifestaciones del 2019 en nuestro país, Karol Samantha se ha mostrado más fuerte que nunca al hacerle frente a la empresa de la influenciadora y la crianza de su hija, Daphne Samara.