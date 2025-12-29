Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón confesó que dudó del apoyo de Karol Samantha a Epa Colombia: “no le tenía fe”

Yina Calderón confesó que dudó del apoyo de la prometida de Epa Colombia tras ser privada de la libertad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón confesó que dudó del apoyo de la prometida de Epa Colombia
Yina Calderón confesó que dudó del apoyo de la prometida de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón sorprendió al confesar delante de Karol Samantha, prometida de la influenciadora Epa Colombia, que no le tenía fe frente a la forma en la que enfrentaría la situación legal de la empresaria de keratinas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el rol de Karol Samantha en las empresas de Epa Colombia?

Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre Yina Calderón reveló que se encontraba en las instalaciones de una de las sedes de la empresa de Epa Colombia para realizarse una keratina en su cabello. Sin embargo, más allá de su cambio de look, lo que realmente llamó la atención fueron las palabras que dirigió hacia Karol Samantha, quien se encontraba presente en el lugar.

Yina Calderón habla del rol de la prometida de Epa Colombia
Yina Calderón habla del rol de la prometida de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).

La polémica mujer no midió sus palabras al momento de confesarle a la prometida de Epa Colombia que realmente ella no le tenía fe frente al apoyo que le brindaría a la empresaria una vez fue privada de la libertad, dando a entender que quizá le daría la espalda ahora que se encontraba enfrentando un difícil momento en su vida.

Artículos relacionados

Así quedó registrado en un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

"Yo nunca había conocido a una mujer tan firme como usted. A lo bien, usted es muy parada con Epa... Usted es muy firme y yo no le tenía fe"

¿Cómo reaccionó Karol Samantha a las palabras de Yina Calderón?

Ante la inesperada confesión de Yina Calderón sobre su apoyo hacia Epa Colombia, Karol Samantha soltó una risa nerviosa junto a unas palabras que tomaron por sorpresa, pues la joven manifestó que sabía que Colombia tampoco lo esperaba.

"Y toda Colombia tampoco", manifestó entre risas.

Artículos relacionados

Lo cierto es que desde que Epa Colombia fue privada de la libertad por los delitos cometidos durante las manifestaciones del 2019 en nuestro país, Karol Samantha se ha mostrado más fuerte que nunca al hacerle frente a la empresa de la influenciadora y la crianza de su hija, Daphne Samara.

Yina Calderón lanza pulla a la prometida de Epa Colombia
Yina Calderón lanza pulla a la prometida de Epa Colombia. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz celebra el segundo gol de su equipo. Luis Díaz

Esposa de Luis Díaz conmueve al mostrar fotografías de su nuevo embarazo

Descubre las primeras imágenes del embarazo de la esposa de Luis Díaz y cómo un gesto del futbolista ya había anticipado la noticia.

Aida Victoria Merlano y Westcol estarían juntos de nuevo y esta sería la prueba Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol retomaron su relación y esta sería la prueba, según internautas

Aida Victoria Merlano y Westcol son tendencia luego de que internautas señalaran un detalle que confirmarían una reconciliación.

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito Talento internacional

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

El deportista resultó herido tras un choque en una carretera de Nigeria, ocurrido días después de una importante victoria.

Lo más superlike

¿Eidevin López será papá? La casa de los famosos

¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Eidevin López sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía que generó dudas sobre una posible paternidad.

La tradición de usar ropa de color amarillo en Año Nuevo Viral

¿Cuál es el origen del agüero de usar ropa amarilla en Año Nuevo? Este es su significado

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas