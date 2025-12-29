Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esposa de Luis Díaz conmueve al mostrar fotografías de su nuevo embarazo

Descubre las primeras imágenes del embarazo de la esposa de Luis Díaz y cómo un gesto del futbolista ya había anticipado la noticia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luis Díaz celebra el segundo gol de su equipo.
Luis Díaz y Gera Ponce contrajeron matrimonio en la ciudad de Barranquilla. Foto | Luis Acosta.

Luis Díaz y Gera Ponce compartieron las primeras imágenes oficiales de su nuevo embarazo, una publicación que rápidamente enterneció a los seguidores del jugador y confirmó lo que ya venía siendo tema de conversación entre los aficionados.

En la imagen, Luis Díaz aparece abrazando a Gera y apoyando su mano sobre su vientre en la playa, durante unas vacaciones familiares, y muestra a la pareja disfrutando del mar y el sol.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó el nuevo embarazo de la familia Díaz Ponce?

Aunque esta fue la primera imagen difundida directamente por Gera Ponce, la noticia del embarazo ya había sido insinuada semanas atrás por el propio Luis Díaz en un contexto completamente distinto, un compromiso deportivo en Europa.

 

Tras marcar un gol, el delantero celebró colocando el balón debajo de su camiseta, un gesto ampliamente reconocido en el mundo del fútbol como anuncio de paternidad.

Esa celebración no pasó desapercibida. De inmediato, hinchas y medios comenzaron a especular sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe hasta ahora del nuevo integrante de la familia Díaz Ponce?

Con esta confirmación, queda claro que Luis Díaz y Gera Ponce esperan a su tercer hijo, la pareja ya es madre y padre de dos niñas, quienes han estado presentes en varios momentos importantes de la carrera del futbolista.

Luis Díaz participa en una sesión de entrenamiento en el campo de entrenamiento del Liverpool.
Luis Díaz se prepara para una nueva etapa fuera de las canchas con la llegada de otro hijo. Foto | Lindsey Parnaby.

No hubo grandes comunicados ni exposiciones excesivas, solo una imagen cargada de significado que permitió al público ser parte de la alegría sin invadir el espacio personal de la familia.

Artículos relacionados

¿Qué representa este momento en la vida de Luis Díaz?

Más allá de los títulos, los goles y la exigencia del fútbol de alto nivel, esta noticia marca un nuevo capítulo personal para Luis Díaz.

Mientras continúa enfocado en sus compromisos con su club y en futuras convocatorias con la Selección Colombia, el anuncio del embarazo reafirma el rol central que tiene su familia en su vida.

Luis Díaz observa mientras calienta antes del partido de fútbol de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League.
Así se confirmó el tercer hijo de Luis Díaz. Foto | PIERO CRUCIATTI.

Gera Ponce ha sido una presencia constante durante la consolidación internacional del futbolista, acompañándolo tanto en los momentos de éxito como en los retos, y este nuevo embarazo refuerza esa historia compartida fuera de las canchas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano y Westcol estarían juntos de nuevo y esta sería la prueba Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol retomaron su relación y esta sería la prueba, según internautas

Aida Victoria Merlano y Westcol son tendencia luego de que internautas señalaran un detalle que confirmarían una reconciliación.

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito Talento internacional

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

El deportista resultó herido tras un choque en una carretera de Nigeria, ocurrido días después de una importante victoria.

La Segura comparte momento divertido y natural con su bebé La Segura

La Segura celebra su cumpleaños y así luce en sus primeras fotografías

La Segura celebró su cumpleaños número 33 compartiendo fotos llenas de significado y un tierno momento familiar.

Lo más superlike

¿Eidevin López será papá? La casa de los famosos

¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Eidevin López sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía que generó dudas sobre una posible paternidad.

La tradición de usar ropa de color amarillo en Año Nuevo Viral

¿Cuál es el origen del agüero de usar ropa amarilla en Año Nuevo? Este es su significado

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas