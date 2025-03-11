Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

La mansión de Luinny es el nuevo reality de convivencia que está dando mucho de qué hablar, pues desde que inició el pasado miércoles 29 de octubre, se han vivido momentos de mucha intensidad.

El programa emitido en Republica Dominicana están dos colombianas, Karina García y Yina Calderón, quienes son las que más han protagonizado diferencias en la mansión, pues ambas mujeres han estado al borde de fuertes discusiones.

¿Cómo ha sido la relación de Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

Desde que empezó el reality, Karina García fue contundente al decir que con Yina Calderón solo son compañeras de trabajo y nada más, mientras que la empresaria sí había mencionado que no buscaba ser amiga de la paisa.

Sin embargo, la rivalidad de ambas mujeres ha crecido tras La casa de los famosos Colombia 2025, ya que han discutido en La mansión de Luinny, pues García no se ha dejado de Calderón, tal como lo hacía antes.

Cuando Yina se ha dirigido hacia Karina García con su actitud altanera, la paisa no se ha dejado y se ha despachado en su contra, poniendo límites y exigiéndole que ya no se meta con ella, porque ya no están en Colombia.

Yina Calderón desató revuelo al anunciar que se iba de La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál otras discusiones ha protagonizado Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Mencionado anteriormente, las colombianas son quienes más han dado de qué hablar; por su lado, Yina Calderón enfrentó a La Diabla, quien le tiró sus cosas al piso y por eso, quiso dañar el muñeco de su compañera, de hecho, la producción tuvo que intervenir.

En la noche del domingo 2 de noviembre, Calderón provocó a La Bella Chane, quien, por poco la toca, pero fue detenida por sus compañeros y hasta la misma Karina le pidió que se calmara porque eso era lo que quería la empresaria de fajas, provocarla esta perder el control.

¿Por qué Yina Calderón se despidió de sus compañeros en La mansión de Luinny?

Esa misma noche del domingo, los participantes de La mansión de Luinny pasaron un rato entre copas, por lo que ebria, Yina Calderón se desahogó y hasta lloró porque no recibió el saludo de su artista favorito.

Yina Calderón generó preocupación al despedirse en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

En medio de sus copas, Yina empezó a despedirse de sus compañeros y decir que “se retiraba”.

“Dame un abrazo que me retiro, de verdad, no es broma. Chao, les dejo el camino libre”.

Fueron las palabras de Yina, a quine intentaron detener, pero ella pedía que no la tocaran.

Aunque esto lo dijo en medio de los tragos, La mansión de Luinny no ha anunciado que la colombiana se haya retirado de la competencia y al parecer, solo fue cuestión de que se pasó de copas.