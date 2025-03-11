Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García se reveló en contra de Yina Calderón: “no se meta, sapa”

Karina García está sorprendiendo con su actitud en La mansión de Luinny, en donde se despachó en contera de Yina Calderón.

Paula Orjuela Quevedo
Karina García ya no se deja de Yina Calderón
Karina García se despacha en contra de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Karina García y Yina Calderón han vivido los momentos más polémicos en La mansión de Luinny, pues desde que el reality inició el pasado miércoles 29 de octubre, las colombianas han dado mucho de qué hablar.

Las dos colombianas no convivían juntas desde que salieron de La casa de los famosos 2025 y se esperaba que su encuentro fuera similar en la mansión, pero la paisa está revolucionada y no se ha dejado de nadie.

¿Cómo ha sido la convivencia entre Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

Karina García dejó claro desde el primer momento que solo es compañera de trabajo de Yina Calderón y así mismo, la empresaria de fajas reveló que no buscaba volver a ser amiga de la paisa.

Todos pensaban que García llegaría a La mansión de Luinny con la misma actitud que tuvo en La casa de los famosos Colombia 2025, sin embargo, esto no ha sido así, pues la paisa está cada día más desatada y se defiende con firmeza.

En los primeros días de convivencia en el programa, Karina le puso límites A Yina y le pidió que no se metiera más con ella, pues “esto no es Colombia” y, además, le sugirió que la “soltara”.

Karina García se despachó en contra de Yina Calderón
Karina García ya no se deja de Yina Calderón en en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Karina García mandó a callar a Yina Calderón y le dijo “sapa”?

Karina García protagonizó una fuerte discusión en La mansión de Luinny en la noche del domingo 2 de noviembre, pues se reveló y se despachó en contra de una de sus compañeras, quien en repetidas ocasiones se ha metido con ella.

Tras el intenso momento que vivió la paisa con la dominicana, La Moyeta, Yina Calderón quiso intervenir y opinar en medio de la sala de la mansión, pero Karina no se dejó y le dijo:

“No se meta, sapa”

Mientras que Calderón seguía hablando, la paisa seguía insistiendo en callarla, de hecho, se ponía de pie de donde estaba sentada y era contundente al hablarle a su compañera.

¿Por qué Karina García y La Moyeta discutieron en La mansión de Luinny?

En esa misma noche del domingo, los participantes vivieron momentos intensos en La mansión de Luinny, pues Karina García se despachó en contra de La Moyeta hasta provocarla, pues la dominicana quiso arremeter en su contra, pero fue detenida.

Esta actitud de Karina ha despertado todo tipo de reacciones en redes, pues no se esperaba que la colombiana llegara a República Dominicana con más carácter.

Karina García ya no se deja de Yina Calderón en en La mansión de Luinny.
Karina García se defiende de Yina Calderón en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)
