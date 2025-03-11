Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García tuvo fuerte enfrentamiento con participante, la producción las separó

Karina García está dando mucho de qué hablar en convivencia ‘La mansión de Luinny, en donde tuvo fuerte agarrón con una compañera.

Karina García y La Moyeta protagonizaron tenso enfrentamiento
El fuerte cruce de palabras entre Karina García y La Moyeta. (Foto: Canal RCN)

El pasado miércoles 29 de octubre inició el nuevo reality de convivencia ‘La mansión de Luinny’, programa que ha dado mucho de qué hablar en estos días, pues los participantes están muy desatados porque han protagonizado momentos intensos.

En el programa que se está desarrollando en República Dominicana están las dos colombianas, Karina García y Yina Calderón, quienes no convivían desde que estuvieron en La casa de los famosos Colombia 2025.

Desde que empezó el programa, los seguidores del formato han sido testigos de las discusiones y los encontrones que han tenido los participantes y precisamente las colombianas han protagonizado algunos de esos momentos polémicos.

¿Cuál fue la pelea que protagonizó Karina García con La Moyeta?

En la noche del domingo 3 de noviembre, los participantes de La mansión de Luinny estuvieron reunidos en la sala y en medio de cruces de palabras, La Moyeta y Karina García iniciaron una discusión, pues la colombiana no se calló nada y fue contundente con sus palabras.

“A ti no te come ni el sid4”, fueron las fuertes palabras de García hacia su compañera.

Al escuchar esta frase, la dominicana se exalto y se lanzó hacia Karina, pero sus compañeros y la producción intervino para que la situación no escalara.

Por su lado, Gailen le respondió y la trató de “pr3pag0 y quita maridos”, pero la paisa no se dejó y le dijo: “cuidado te quito el tuyo, mi reina”.

Karina García y La Moyeta protagonizaron intenso enfrentamiento. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Karina García y La moyeta no se la llevan bien en La mansión de Luinny?

Desde los primeros días del programa, La Moyeta no disimuló que no le agradó la colombiana, quien confundió su apodo, pues en vez de decirle “Moyeta”, le dijo “Molleja” y aunque Karina se disculpó, la dominicana no se lo pasó.

De hecho, por eso Karina ha mencionado en el reality que solo existe y respira y por eso no le cae bien a su compañera, con quien ha ya tenido desencuentros en la convivencia.

¿Cómo se la ha llevado Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Karina García no se quedó callada ante La Moyeta. (Foto: Canal RCN)

La actitud de Karina García en La mansión de Luinny ha dado muchas sorpresas, pues ya no es la misma mujer sumisa y callada como se vio en La casa de los famosos Colombia 2025 y ahora, se ve una mujer decidida y que no se deja.

Por eso, la paisa no solo se ha visto en medio de inconvenientes con Moyeta, sino con Yina Calderón, a quien le ha puesto límites las veces en que la empresaria ha arremetido en su contra.

De hecho, en su discusión con la dominicana, Yina quiso intervenir, pero Karina la calló y le pidió que no se metiera.

