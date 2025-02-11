Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García intenta arreglar el muñeco que dañó Yina Calderón en La mansión de Luinny

Karina García generó gracia, pero mucha ternura al intervenir en pelea de Yina Calderón y La Diabla en La mansión de Luinny.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García intenta arreglar loque dañó Yina Calderón
Karina García intervino en discusión de Yina Calderón y quiso arreglar el muñeco dañado. (Foto: Canal RCN)

En la mañana de este domingo de 2 noviembre, Yina Calderón tuvo una fuerte discusión con ‘La Diabla’, una de sus compañeras en La mansión de Luinny, con quien casi se va a las manos e incluso, la producción tuvo que intervenir.

¿Por qué Yina Calderón discutió con una de sus compañeras en La mansión de Luinny?

Apenas empezó la discusión, empezaron a circular los videos del momento a través de las redes sociales en donde se ve a Yina Calderón tomando por el pelo un muñeco que tiene Jessica Stonnem, conocida como La Diabla.

El problema, al parecer empezó porque según Yina, su compañera habría tomado sus pertenencias y por eso, ella decidió arremeter en contra del apreciado muñeco de Jessica, por eso cada una lo tenía de una parte de su cabello.

Karina García intervino en discusión de Yina Calderón en La mansión de Luinny
Karina García intenta arreglar lo que Yina Calderón dañó en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

En los videos se ve claro que ambas mujeres se contienen para no irse una de la otra físicamente, porque ahí podrían infringir las normas de la mansión y por eso llega la producción para intervenir, sin embargo, se alcanzan a empujar.

¿Cómo intervino Karina García ante la pelea de Yina Calderón y La Diabla en La mansión de Luinny?

Cuando empezó la discusión entre Yina Calderón y Jessica Stonnem en La mansión de Luinny, Karina García trato de intervenir, pero con el fin de parar el problema y que no se agrandara, pero la empresaria de fajas le pidió que no se metiera.

Cuando ya estaba escalando la discusión, precisamente cuando intervino la producción, Karina García se mantuvo pasmada de frente a las involucradas y solo observaba lo que estaba pasando.

¿Qué dijo Karina García tras la pelea de Yina Calderón y Jessica Stonnem en La mansión de Luinny?

Karina García intervino en discusión de Yina Calderón
Karina García generó reacciones al intervenir en pelea de Yina Calderón en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Luego de que terminara la discusión, Jessica Stonnem rompió en llanto porque al parecer, Yina le habría dañado su muñeco y por eso, Karina le preguntó si “estaba destruido”, La Diabla dijo que sí y como respuesta, la colombiana expresó “si hay forma de arreglarle el pelito”.

Las palabras de Karina García generaron mucha gracia entre los internautas, quienes quedaron sorprendidos de lo chistosa que ella es y, de hecho, no solo le aplauden su carisma, sino su forma de ser optimista al tratar de arreglar algo que ella no dañó.

