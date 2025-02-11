Karina García intenta arreglar el muñeco que dañó Yina Calderón en La mansión de Luinny

En la mañana de este domingo de 2 noviembre, Yina Calderón tuvo una fuerte discusión con ‘La Diabla’, una de sus compañeras en La mansión de Luinny, con quien casi se va a las manos e incluso, la producción tuvo que intervenir.

Artículos relacionados Shakira Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¿Por qué Yina Calderón discutió con una de sus compañeras en La mansión de Luinny?

Apenas empezó la discusión, empezaron a circular los videos del momento a través de las redes sociales en donde se ve a Yina Calderón tomando por el pelo un muñeco que tiene Jessica Stonnem, conocida como La Diabla.

El problema, al parecer empezó porque según Yina, su compañera habría tomado sus pertenencias y por eso, ella decidió arremeter en contra del apreciado muñeco de Jessica, por eso cada una lo tenía de una parte de su cabello.

Karina García intenta arreglar lo que Yina Calderón dañó en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

En los videos se ve claro que ambas mujeres se contienen para no irse una de la otra físicamente, porque ahí podrían infringir las normas de la mansión y por eso llega la producción para intervenir, sin embargo, se alcanzan a empujar.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó lo que le pasó luego de disfrazarse de Andrea Valdiri en Halloween

¿Cómo intervino Karina García ante la pelea de Yina Calderón y La Diabla en La mansión de Luinny?

Cuando empezó la discusión entre Yina Calderón y Jessica Stonnem en La mansión de Luinny, Karina García trato de intervenir, pero con el fin de parar el problema y que no se agrandara, pero la empresaria de fajas le pidió que no se metiera.

Cuando ya estaba escalando la discusión, precisamente cuando intervino la producción, Karina García se mantuvo pasmada de frente a las involucradas y solo observaba lo que estaba pasando.

Artículos relacionados Karina García Karina García les pidió disculpas públicas a Melissa Gate y La Toxi Costeña: esto dijo

¿Qué dijo Karina García tras la pelea de Yina Calderón y Jessica Stonnem en La mansión de Luinny?

Karina García generó reacciones al intervenir en pelea de Yina Calderón en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Luego de que terminara la discusión, Jessica Stonnem rompió en llanto porque al parecer, Yina le habría dañado su muñeco y por eso, Karina le preguntó si “estaba destruido”, La Diabla dijo que sí y como respuesta, la colombiana expresó “si hay forma de arreglarle el pelito”.

Las palabras de Karina García generaron mucha gracia entre los internautas, quienes quedaron sorprendidos de lo chistosa que ella es y, de hecho, no solo le aplauden su carisma, sino su forma de ser optimista al tratar de arreglar algo que ella no dañó.