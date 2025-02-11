Karina García les pidió disculpas públicas a Melissa Gate y La Toxi Costeña: esto dijo

Karina García está dando mucho de qué hablar en el nuevo reality en donde está compartiendo el mismo espacio con Yina Calderón, pues juntas están en República Dominicana en ‘La mansión de Luinny’.

Luego de meses de que su amistad terminara en La casa de los famosos Colombia, ambas mujeres han dejado claro que no volverían a ser amigas y hasta ya han protagonizado discusiones en el programa.

¿Por qué Karina García y Yina Calderón han discutido en La mansión de Luinny?

El pasado miércoles 29 de octubre, inició ‘La mansión de Luinny’, un nuevo reality de la vida en vivo en donde varios famosos de Latinoamérica comparten el mismo espacio por 32 días.

Allá, están las dos colombianas, Yina y Karina, quienes ya habían convivido juntas en La casa de los famosos Colombia, lugar en donde se terminó su amistad tras la posible traición de Calderón en contra de García.

En República Dominicana las dos colombianas han sido protagonistas de momentos incómodos, pues se han enfrentado y han dejado claro que, definitivamente su amistad sí terminó hace meses.

Karina García le pide disculpas a excompañeros de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En las últimas horas de este primer fin de semana de noviembre, Karina le exigió a Yina Calderón que “la soltara” y no se metiera más con ella, ya que no están en su país y, de hecho, no es la primera vez que discuten, pues en días pasados ya habían tenido un cruce de palabras.

¿Por qué Karina García les pidió disculpas públicas a Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña?

Karina García ha sido la sensación en ‘La mansión de Luinny’, pues ha sido muy genuina con su personalidad, pero así mismo, ya ha sido protagonistas de discusiones con sus compañeros de reality.

Sin embargo, la paisa causó revuelo en redes sociales tras pararse frente a una de las cámaras en La mansión de Luinny y pedirles disculpas públicas a Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

Karina García se disculpa con Melissa Gate y La Toxi Costeña. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las palabras de Karina, se excusó con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 2025 por “no haberles hecho nada”, pues recordemos que los exparticipantes del reality no se la llevaron muy bien con ella y la convivencia se vio afectada.

¿Qué respondieron Melissa Gate y La Toxi Costeña a las supuestas disculpas de Karina García?

Hasta el momento, ninguna de las mencionadas por Karina García ha salido a hablar del tema, sin embargo, los seguidores de la paisa le aplauden por haber dicho lo mencionado, ya que, para muchos televidentes y seguidores del programa, García se los ganó de enemigos por cuestiones ajenas a la convivencia.