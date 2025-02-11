Karina García y Yina Calderón protagonizan una nueva discusión en La mansión de Luinny: “suéltame”

Karina García y Yina Calderón están por segunda vez en un mismo reality, sin embargo, la diferencia en esta ocasión es que ya no son amigas y están conviviendo en una misma mansión en República Dominicana.

Desde el pasado 29 de octubre, día en el que inició ‘La mansión de Luinny’, las colombianas han dado mucho de qué hablar, pues Yina llevaba pocos minutos de ingresar al reality y ya estaba discutiendo con una de sus compañeras.

¿Qué ha pasado con Karina García y Yina Calderón desde que ingresaron a La mansión de Luinny?

En el minuto uno desde que Yina Calderón ingresó a La mansión de Luinny se sintió incómodo el ambiente, ya que la huilense entró con la actitud de no querer ser “hipócrita”, pues no saludó a ninguno de sus compañeros de reality y sin pensarlo, de una vez dijo nombres de los que no le agradan.

Por su lado, Karina García ha sido ella misma desde el minuto uno y ha hecho reír a más de uno, pues su personalidad genuina ha brillado en la mansión, sin embargo, ya ha tenido inconvenientes con algunos de sus compañeros.

Por un lado, uno de los habitantes de la mansión le dijo a la paisa que “allá no se gana por bonita” ya te sus palabras, García se defendió, así mismo, recientemente vivió otra discusión con otra compañera y la colombiana tuvo que exigirle respeto.

Karina García y Yina Calderón vovlieron a discutir en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué discutieron Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Karina García y Yina Calderón ya habían tenido un enfrentamiento en días pasados en La mansión de Luinny, pues tras un altercado que tuvo la empresaria con una de sus compañeras, la paisa intervino, pero Yina la calló.

Cuando Calderón mandó a callar a García, ella no dudó en hacerse respetar y exigirle respeto, diciendo que “no están en Colombia”, pues quiso hacer referencia de los traros que recibió de la empresaria en La casa de los famosos.

En las últimas horas, a través de redes sociales ha circulado videos de un nuevo enfrentamiento de las dos colombianas en República Dominicana, pues ambas subieron el tono de la voz en frente de sus compañeros y se dijeron varias cosas.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Karina García en su discusión en La mansión de Luinny?

“Conmigo no te vas a meter, eso fue en Colombia. Suéltame”.

Fueron las palabras de Karina García al defenderse de Yina Calderón, quien le estaba diciendo que, gracias a ella, la paisa estaría en La mansión de Luinny, ya que ella fue quien pasó el contacto de su mánager.

Karina García le exigió a Yina calderón que ya no se metiera con ella. (Foto: Canal RCN)

Tras estas palabras, Calderón le pidió a Luinny que dijera la verdad sobre el tema y él aceptó que Yina solo le facilitó el contacto del mánager de Karina, pero la paisa dejó claro que fue a través de un correo que conocieron la oferta de asistir al reality.