Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Una de las hermanas de Yina Calderón se disfrazó de La Jesuu y causó furor

Las hermanas de Yina Calderón no se quisieron quedar atrás con sus disfraces para Halloween y una de ellas personificó a la Jesuu.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Yina Calderón imitó a La Jesuu con un sorprendente disfraz
Hermana de Yina Calderón sorprendió al disfrazarse de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Este viernes 31 de octubre, día en el que se celebra Halloween, los famosos en el mundo se esforzaron para recrear su mejor disfraz y en el caso de algunos colombianos, se encargaron de personificar a influenciadoras y otras figuras públicas.

Artículos relacionados

En el caso de las Calderón, quienes han ganado reconocimiento gracias a su hermana Yina, se encargaron de entretener a sus seguidores con un épico disfraz.

¿De qué se disfrazaron las hermanas de Yina Calderón?

Mientras Yina Calderón está en un nuevo reality dando mucho de qué hablar, sus hermanas siguen trabajando en lo suyo, pero así mismo, alimentando sus redes sociales con contenido.

Artículos relacionados

Para Halloween, Juliana se disfrazó de Andrea Valdiri, Leonela de Yina y juntas recrearon la pelea de las influencers en Stream Fighters, sin embargo, Claudia, otra de las hermanas de la polémica empresaria, sorprendió al personificar una famosa influencer.

¿Quién y por qué una de las hermanas de Yina Calderón se disfrazó de la Jesuu?

Al querer recrear la escena en la que Andrea Valdiri pelea contra Yina Calderón en Stream Fighters 4, las hermanas Calderón no querían dejar ningún detalle por fuera y por eso, Claudia, una de las hermanas de la empresaria se disfrazó de la Jesuu.

Hermana de Yina Calderón sorprendió al disfrazarse de La Jesuu
Hermana de Yina Calderón imitó a La Jesuu con un sorprendente disfraz. (Foto: Canal RCN)

En el video publicado por ellas mismas a través de sus redes sociales, había un personaje vestido de blanco y peluca rubia, por eso, en los comentarios surgió la pregunta de quién se trataría ese disfraz y se descifró que sería La Jesuu.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video publicado por las hermanas Calderón en donde recrearon la pelea de Yina y Andrea Valdiri?

Hermana de Yina Calderón imitó a La Jesuu con un sorprendente disfraz
Hermana de Yina Calderón se disfrazó de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Con el fin de hacer una parodia de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters; Juliana, Leonela y Claudia se pusieron de acuerdo para recrear bien la escena y en el caso de “Yina”, usó una peluca con el mismo corte y se dibujó los tatuajes en su rostro quedando exactamente igual.

En el caso de “Andrea”, Juliana se hizo las trenzas y usó un traje parecido al que usó la barranquillera, pero lo que causó gracia es que actuaron tan bien que quedó igual el momento en que Valdiri se fue en contra de Calderón y la arrinconó a un lado del ring.

Por su lado, Claudia, quien se disfrazó de La Jesuu, ella se encargó de replicar el momento en el que la creadora se subió en una esquina del ring para hacerle barra a Andrea.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mr. Black sorprendió en Halloween al vestirse como “La Bichota”, inspirado en Karol G y las mujeres empoderadas. Mr. Black

Mr. Black se disfraza de “La Bichota” y causa sensación en redes

El cantante de champeta Mr. Black sorprendió en Halloween al disfrazarse de “La Bichota”, rindiendo un homenaje al empoderamiento femenino.

La Segura comparte su último video antes de su intervención estética La Segura

La Segura reveló los resultados de su intervención estética ¡Así luce!

Con humor y buena energía, La Segura compartió sus primeras imágenes después de una intervención estética que marca una nueva etapa en su vida.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado se convirtió en la primera participante del ‘Top 7’ de MasterChef: así lo celebró

Valentina Taguado expresó su gratitud y se mostró emocionada de llegar a este punto tan importante en la competencia.

Lo más superlike

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Algunos países prohíben Halloween por religión, cultura o seguridad; conoce dónde no se celebra la fecha.

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada