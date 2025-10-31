Una de las hermanas de Yina Calderón se disfrazó de La Jesuu y causó furor

Este viernes 31 de octubre, día en el que se celebra Halloween, los famosos en el mundo se esforzaron para recrear su mejor disfraz y en el caso de algunos colombianos, se encargaron de personificar a influenciadoras y otras figuras públicas.

En el caso de las Calderón, quienes han ganado reconocimiento gracias a su hermana Yina, se encargaron de entretener a sus seguidores con un épico disfraz.

¿De qué se disfrazaron las hermanas de Yina Calderón?

Mientras Yina Calderón está en un nuevo reality dando mucho de qué hablar, sus hermanas siguen trabajando en lo suyo, pero así mismo, alimentando sus redes sociales con contenido.

Para Halloween, Juliana se disfrazó de Andrea Valdiri, Leonela de Yina y juntas recrearon la pelea de las influencers en Stream Fighters, sin embargo, Claudia, otra de las hermanas de la polémica empresaria, sorprendió al personificar una famosa influencer.

¿Quién y por qué una de las hermanas de Yina Calderón se disfrazó de la Jesuu?

Al querer recrear la escena en la que Andrea Valdiri pelea contra Yina Calderón en Stream Fighters 4, las hermanas Calderón no querían dejar ningún detalle por fuera y por eso, Claudia, una de las hermanas de la empresaria se disfrazó de la Jesuu.

Hermana de Yina Calderón imitó a La Jesuu con un sorprendente disfraz. (Foto: Canal RCN)

En el video publicado por ellas mismas a través de sus redes sociales, había un personaje vestido de blanco y peluca rubia, por eso, en los comentarios surgió la pregunta de quién se trataría ese disfraz y se descifró que sería La Jesuu.

¿Cuál fue el video publicado por las hermanas Calderón en donde recrearon la pelea de Yina y Andrea Valdiri?

Con el fin de hacer una parodia de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters; Juliana, Leonela y Claudia se pusieron de acuerdo para recrear bien la escena y en el caso de “Yina”, usó una peluca con el mismo corte y se dibujó los tatuajes en su rostro quedando exactamente igual.

En el caso de “Andrea”, Juliana se hizo las trenzas y usó un traje parecido al que usó la barranquillera, pero lo que causó gracia es que actuaron tan bien que quedó igual el momento en que Valdiri se fue en contra de Calderón y la arrinconó a un lado del ring.

Por su lado, Claudia, quien se disfrazó de La Jesuu, ella se encargó de replicar el momento en el que la creadora se subió en una esquina del ring para hacerle barra a Andrea.