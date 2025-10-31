Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Las hermanas de Yina Calderón se disfrazan de Andrea Valdiri y recrean su pelea

Las hermanas de Yina Calderón hicieron una parodia de la pelea de la empresaria con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las hermanas Calderón reviven la pelea de Stream Fighters
Juliana y Leonela Calderón sorprenden al disfrazarse de Andrea Valdiri y Yina. (Foto: Canal RCN)

Este 31 de octubre los famosos se han esforzado para presumir los mejores disfraces y por supuesto, muchos han superado las expectativas y ese es el caso de Juliana y Leonela Calderón, quienes dejaron a sus seguidores muy sorprendidos por su disfraz.

¿De qué se disfrazaron las hermanas de Yina Calderón?

En la celebración de Halloween, las hermanas de Yina: Leonela y Juliana Calderón, no se quisieron quedar atrás, por eso, quisieron presumir su creatividad al disfrazarse de Andrea Valdiri y de la empresaria para imitar su pelea en Stream Fighters 4.

A través de sus cuentas de Instagram, las hermanas de Yina subieron un gracioso video en donde Juliana, disfrazada de Andrea Valdiri y Leonela de la empresaria, se suben a un ring de boxeo y empiezan la supuesta pelea.

Las hermanas Calderón se disfrazan de Andrea Valdiri y Yina
Así fue la parodia de las hermanas Calderón al disfrazarse de Andrea Valdiri y Yina. (Foto: Canal RCN)

En el clip se ve tal cual que “Andrea” se va en contra de “Yina”, mientras ella evita la pelea, sin embargo, hubo un detalle que llamó mucho la atención en la imitación.

En los comentarios de la publicación, algunos seguidores de las Calderón se preguntaron quién sería la mujer que está de negro y peluca rubia, pues mientras Juliana y Leonela están en su respectivo personaje, hay alguien al lado de ellas haciéndole barra a la supuesta Valdiri.

¿Quién es la otra mujer que sale en el video de las hermanas Calderón disfrazadas de Andrea Valdiri y Yina?

En la imitación de Juliana y Leonela se sumió un nuevo personaje, pues su otra hermana, Claudia Calderón personificó a ‘La Jesuu’, quien ese día de la pelea se fue de negro, usando una peluca rubia y, de hecho, le hizo mucha fuerza a Andrea Valdiri.

Aunque muchos creyeron que el otro personaje se trataría de la madre de Andrea, otros sí adivinaron que se trataría de una parodia de ‘La Jesuu’.

Las hermanas de Yina Calderón recrean su polémico enfrentamiento con Andrea Valdiri
Las hermanas Calderón reviven la pelea de Stream Fighters con un creativo disfraz. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las reacciones tras la parodia de las hermanas Calderón?

En los comentarios llegaron todo tipo de opiniones, pues Juliana escribió en la descripción del video que estaban “recordando la victoria de Sayayina”, pero algunos las quisieron corregir y escribieron que se trataría de un “derrota de Ga-yina”, pues fue el apodo que le quedó a la empresaria tras cancelar la pelear contra la barranquillera.

