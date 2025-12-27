Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ignacio Baladán sorprendió a La Segura con un lujoso regalo, el empaque causó risas

Baladán le regaló a La Segura un costoso reloj, pero lo que realmente robó las risas fue el divertido y elaborado empaque que usó.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
La Segura avergüenza a su esposo, Ignacio Baladán, con video dando detalle íntimo.
La Segura y Baladán. Foto AFP

Ignacio Baladán, conocido por su relación con La Segura y por su presencia en las redes sociales, decidió sorprender a su prometida en esta Navidad y en su cumpleaños, que se celebra el 29 de diciembre.

El regalo, un lujoso reloj, fue todo un detalle, pero lo que realmente sorprendió y causó risas fue la manera en que decidió empacarlo.

En un video publicado en sus redes, Ignacio mostró todo el proceso detrás de la sorpresa. Comenzó con una caja grande, de la que salía otra más pequeña, y así sucesivamente, hasta llegar a una caja aún más pequeña que contenía el verdadero obsequio.

La Segura comparte momento divertido y natural con su bebé
La Segura. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el lujoso regalo que Ignacio Baladán le regaló a La Segura?

La Segura, quien ya sospechaba que el regalo no podía estar en la caja más grande, se mostró algo confundida mientras abría cada caja, y sus seguidores no pudieron evitar comentar sobre lo cómico que resultó este elaborado empaque.

El proceso de abrir las cajas una por una fue lo que realmente acaparó la atención de los seguidores. Aunque La Segura, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sabía que el regalo final sería algo especial, la forma en que Ignacio preparó la sorpresa, con tantas capas de cajas, hizo que los fans se rieran del esfuerzo por darle un toque único al momento.

En el video, la abuela de La Segura también aparece, sorprendida por la cantidad de cajas, y su reacción no pasó desapercibida.

¿Cuál fue el reloj con el que sorprendió Ignacio Baladán a La Segura?

La sorpresa llegó a su fin cuando, finalmente, La Segura destapó una caja verde que contenía un reloj de lujo, uno de los más costosos del mercado.

La Segura y Baladán divierten.
La Segura y Baladán. (Foto Canal RCN)

El rostro de La Segura, claramente emocionada y agradecida, se convirtió en el centro de atención de sus seguidores, quienes comenzaron a compartir sus comentarios y reacciones sobre lo que habían visto.

La publicación rápidamente se hizo viral, con miles de personas reaccionando al video. Muchos seguidores felicitaron a Ignacio por el generoso regalo, pero también se divirtieron con la forma en que decidió entregarlo.

Los seguidores también aplaudieron a Ignacio por hacer de un simple regalo una experiencia divertida para su pareja y para todos los que lo estaban observando.

