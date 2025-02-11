La casa de los famosos Colombia: segunda habitante confirmada para su tercera temporada

Se cerraron las votaciones de la segunda semana para conocer a los famosos que el público quiere ver en la telenovela de la vida real: La casa de los famosos Colombia y ya se conoce a la ganadora: se trata de la creadora de contenido digital cucuteña conocida como Alexa Torrex.

¿Qué se sabe de la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Esta influencer tiene 25 años y también cuenta con una carrera emergente como artista, pues le apasiona la música. Además, se caracteriza por una personalidad arrolladora, así como por un carácter que dice definir a su región.

Alexa tiene más de un millón 800 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y su contenido mezcla entretenimiento con música y autenticidad. Además, tiene una gran versatilidad para conquistar a su audiencia lo que ha hecho que, poco a poco, se haya ido consolidando en las redes sociales.

En varias de las entrevistas que tuvo con diversos medios para hacer la campaña de votaciones, Alexa se definió como una mujer disciplinada, soñadora y apasionada por las artes escénicas; además, siempre mostró tener un gran criterio y capacidad de convencimiento.

Durante esta semana, desde el lunes 27 de octubre, Alexa tuvo que competir con otras grandes, hermosas y talentosas mujeres: Alejandra Martínez, Elizabeth López, Valentina Janna, Clara Diago y Paola Cospi.

Los porcentajes quedaron de la siguiente manera: Alexa 65,6%, Alejandra 20,7%, Elizabeth 6,7%, Tina Janna 4,3%, Clara Diago 1,6%, y Paola Cospi 1,2%.

No obstante, parece que fue la cucuteña quien logró conquistar al público de La casa de los famosos Colombia y ahora lo que crece en las plataformas digitales es la expectativa sobre su comportamiento en el reality y posibles alianzas con otros famosos.

Ella es Alexa Torrex, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

¿Quiénes son los habitantes confirmados, hasta ahora, de La casa de los famosos Colombia?

Hasta ahora, el creador de contenido Nicolás Arrieta y Alexa son los dos participantes confirmados para la casa más famosa del país. Sin embargo, el público tiene otras seis semanas para elegir a más habitantes y, en enero, El jefe nos dará a conocer los habitantes que él mismo escogió sin necesidad de votación.

El día de mañana, lunes 3 de noviembre, se vuelven a abrir las votaciones en las horas de la mañana y ya veremos qué nos tiene preparada esta magnífica producción.

Recordemos que La casa de los famosos Colombia se convirtió, desde el 2024, en uno de los realities más importantes y virales del país, por lo que darle la oportunidad al público de escoger algunos habitantes es una actividad muy llamativa en términos de interacción.