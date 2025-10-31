Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García muestra cuánto extraña a El Jefe de La casa de los famosos en nuevo reality que participa

Karina García dejó ver a sus compañeros de reality cuánto extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García dejó ver en el nuevo reality del que participa cuánto extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Karina García ha dejado ver que disfruta su participación en el reality 'La mansión de Luinny', desde República Dominicana, pero ha mostrado a sus compañeros cuánto extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Karina García extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

A menos de dos días de haber comenzado este nuevo reality, Karina García se mantiene como una de las favoritas del público, gracias a su personalidad arrolladora que ha logrado cautivar a todos.

Y aunque ha disfrutado del momento, ha dejado ver que extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia, ya que en medio de una actividad de esparcimiento en el jacuzzi de la mansión lo mencionó.

Karina García pidió ayuda a El Jefe de La casa de los famosos Colombia en 'La mansión de Luinny'. (Foto: Canal RCN)

En los videoclips que ya circulan en redes, se puede ver cómo la modelo antioqueña lució su esbelta figura con un traje de piscina para dirigirse al jacuzzi.

Sin embargo, al llegar junto a una compañera, se dio cuenta de que el agua estaba fría y pidió en voz alta a El Jefe que la ayudara a climatizarla.

Pronto se dio cuenta de que no estaba en el reality producido por el Canal RCN, se rio de sí misma y mencionó a la producción de 'La mansión de Luinny', lo que provocó divertidas reacciones entre los usuarios en redes.

¿Cómo reaccionaron en redes a que Karina García extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

En redes, los usuarios se divirtieron con la espontaneidad de Karina, destacando lo divertida que ha sido durante su participación en el reality, al dejar en claro que extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia.

Entre los comentarios, muchos bromearon diciendo que, si pudiera, El Jefe iría a ayudarla, reaccionando de forma jocosa a sus ocurrencias.

Karina García causa sensación en redes tras haber llamado a El Jefe de La casa de los famosos Colombia en 'La mansión de Luinny'. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha sido la participación de Karina García en 'La mansión de Luinny'?

La participación de la influencer en 'La mansión de Luinny' ha sido notable, logrando llevarse bien con todos sus compañeros gracias a su carisma y personalidad cercana. Su actitud positiva y sentido del humor la han hecho destacar dentro de la mansión.

Además, Karina se ha convertido en la más votada como favorita del público, lo que refleja la conexión que ha logrado con los seguidores. Sus ocurrencias y espontaneidad han generado momentos divertidos que siguen dando de qué hablar en redes.

