Karina García sorprende al negarse a bailar con Cristian Casablanca: “Yo respeto a los casados”

Durante una de las dinámicas de La Mansión de Luinny, Karina García protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. En medio de una actividad grupal con música, la creadora de contenido colombiana comenzó a bailar frente a Cristian Casablanca, pero sorprendió al detenerse abruptamente.

¿Por qué Karina García detuvo su baile frente a Cristian Casablanca?

En el video que circula en redes se observa a Karina iniciando un breve baile frente al numerólogo dominicano, pero pocos segundos después se detiene y explica que prefiere no continuar porque él está casado, resaltando que para ella el respeto es lo más importante.

Karina García resalta que ella respeta a los hombres casados / (Foto del Canal RCN)

Aunque varios participantes insistieron en que siguiera con la dinámica, la influenciadora mantuvo su postura y argumentó que, si estuviera en el lugar de la esposa de Cristian, no le gustaría ver algo así.

Su comentario generó reacciones divididas dentro del grupo, mientras que en redes muchos destacaron su actitud como un ejemplo de prudencia ante las cámaras.

¿Cómo reaccionó Cristian Casablanca tras lo sucedido con Karina García?

Ante la negativa de Karina, Cristian Casablanca trató de restarle importancia al momento, asegurando que “eso no importaba”. Sin embargo, la creadora de contenido se mantuvo firme y reiteró que no bailaría con un hombre comprometido.

Este esto llamó la atención, porque, en otros momentos del programa, algunos concursantes habían comentado que el numerólogo habría mostrado interés en la colombiana.

Pese a esos rumores, Karina ha dejado claro que no busca involucrarse sentimentalmente en el reality y que su prioridad es disfrutar la experiencia y mostrarse auténtica ante el público.

¿Quién es Cristian Casablanca, participante de La Mansión de Luinny?

Cristian Casablanca es un reconocido numerólogo y figura televisiva dominicana, conocido por su estilo directo y su fuerte presencia mediática.

A lo largo de su carrera se ha especializado en temas como el tarot, la astrología, la numerología y los consejos de mejora personal, combinando el entretenimiento con mensajes motivacionales.

Cristian Casablanca es un reconocido numerólogo y tarotista / (Foto de Freepik)

Además de su trayectoria en televisión, Casablanca ha construido una amplia comunidad en redes sociales, donde comparte contenido de estilo de vida, reflexiones y consejos que refuerzan su imagen como guía espiritual.

Dentro de La Mansión de Luinny, su carácter extrovertido y su capacidad para generar conversación lo han convertido en uno de los protagonistas del formato.

Su reciente interacción con Karina García volvió a demostrar por qué ambos se han convertido en piezas clave del reality, que sigue captando la atención del público latinoamericano.