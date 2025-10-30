Mafe Méndez sufrió robo en plena transmisión en vivo mientras viajaba en moto por Bogotá

Mafe Méndez sorprendió al revelar un video en el cual quedó evidenciado el momento en el que fue víctima de un robo. La situación generó gran conversación en redes sociales debido a que todo quedó registrado en tiempo real.

¿Cómo fue el robo que vivió Mafe Méndez?

La creadora de contenido Mafe Méndez, reconocida por su presencia en redes sociales, vivió una situación inesperada mientras realizaba una transmisión en vivo. El hecho ocurrió en Bogotá, mientras la influenciadora se movilizaba en moto y compartía su recorrido con sus seguidores.

La grabación, que rápidamente se difundió en plataformas digitales, muestra el instante exacto en el que una persona le arrebata el celular de las manos, dejando sorprendidos a quienes seguían el en vivo en TikTok.

“Amigos, me robaron el celular, quedó grabado en el en vivo que estaba haciendo en TikTok. Lección aprendida, cuiden mucho sus pertenencias”, comentó Méndez poco después del incidente.

Los internautas reaccionaron con sorpresa ante lo ocurrido y expresaron preocupación por la inseguridad en la capital. Algunos afirmaron que estos casos se han vuelto cada vez más frecuentes y destacaron la importancia de tener precaución al usar dispositivos móviles en espacios públicos.

¿Qué dijo Mafe Méndez tras el robo que enfrentó en Bogotá?

Luego del hurto, Méndez se pronunció en sus redes sociales, donde agradeció no haber resultado herida y recalcó la necesidad de ser cuidadosos con las pertenencias. La influenciadora destacó que se trató de una lección que le enseño a entender que no hay que confiarse.

Mafe Méndez recalcó la necesidad de cuidar las pertenencias / (Foto de Freepik)

Seguido a ello, Mafe recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes lamentaron lo sucedido y compartieron experiencias similares vividas en la ciudad, abriendo un debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para evitar que más ciudadanos resulten afectados.

¿Quién es Mafe Méndez y cuáles son sus proyectos?

María Fernanda Méndez es una de las creadoras digitales más reconocidas de Colombia. Inició su carrera en 2014 y, desde entonces, ha construido una comunidad sólida en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde suma millones de seguidores.

Mafe Méndez es una de las creadoras digitales más reconocidas de Colombia / (Foto del Canal RCN)

En su canal de YouTube se ha destacado por compartir contenido de entretenimiento, maquillaje, experiencias personales y reflexiones sobre el amor propio y la salud, temas con los que ha conectado emocionalmente con su audiencia.

Mafe también ha participado en proyectos colaborativos como el Team Queen, grupo de youtubers con el que ha realizado podcasts y contenidos sobre crecimiento personal y experiencias de vida. Los fans destacan que su historia se ha convertido en un referente de constancia y superación dentro del entorno digital colombiano.